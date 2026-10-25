Wielkie emocje po finale Eurowizji Junior. "Uważam, że Polska była lepsza"

Tegoroczny finał Eurowizji Junior odbył się 24 października w Ta' Qali na Malcie. O zwycięstwo rywalizowali reprezentanci 16 państw.

Po głosowaniu jurorów Wiktor Sas zajmował szóste miejsce z dorobkiem 83 punktów. Głosy oddane przez internautów zwiększyły jego wynik do 144 punktów, ale nie zmieniły pozycji Polski w tabeli.

Konkurs wygrała Naré z Armenii, która za piosenkę "BOO!" otrzymała 202 punkty. Było to trzecie zwycięstwo tego kraju w historii Eurowizji Junior. Drugie miejsce zajął Lucas Paulano z Hiszpanii, zdobywając 184 punkty za "Cuore Bello (Te Quiero, Te Quiero)". Podium zamknął reprezentujący Francję Alec z utworem "Comment Tu Vas?" i wynikiem 165 punktów.

Wiktor Sas komentuje szóste miejsce

Tuż po zakończeniu konkursu 14-letni zwycięzca dziewiątej edycji "The Voice Kids" podziękował wszystkim, którzy oddali na niego głos. Podkreślił też, że wraz z towarzyszącymi mu tancerkami dał na scenie z siebie wszystko.

"Moi drodzy, jesteśmy już po Eurowizji Junior, zajęliśmy szóste miejsce. Jest to, moim zdaniem, dobry wynik i jestem zadowolony. Z dziewczynami zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy. Dziękuję wam wszystkim za głosy i widzimy się następnym razem. Gdzieś tam. Nie wiem, gdzie. Pa!" - powiedział.

Polski reprezentant wystąpił z siódmym numerem startowym. Piosenkę "Gravity" przygotowali Lanberry, Tribbs, Koder i Coach Harrison. Na scenie towarzyszyły mu Wiktoria Wiśniewska, Kaja Ilska, Alicja Chmiel oraz Kamila Surynt.

Za reżyserię występu odpowiadał Tomasz Motyl, a choreografię opracował Tomasz Prządka. Twórcy od początku konsultowali pomysły z młodym wokalistą. "Na wielu etapach konsultowaliśmy wszystko z Wiktorem, dlatego jest to nasze wspólne dzieło" - mówił przed finałem Prządka.

Internauci rozczarowani wynikiem Polski

Sam występ spotkał się w sieci z bardzo dobrym przyjęciem. Widzowie chwalili jego nowoczesną oprawę, energię i wykonanie Wiktora. Po ogłoszeniu wyników część komentarzy zmieniła jednak ton.

"Gratuluję im, ale uważam, że Polska była lepsza. Dla nas i tak Wiktor wygrał", "Polska zasługiwała bardziej" oraz "Wiktor, i tak wygrałeś dla nas" - pisali fani.

Niektórzy krytykowali zwycięski występ Armenii i przekonywali, że Polak powinien znaleźć się przynajmniej na podium. W komentarzach pojawiły się również głosy o przewidywalności wyników oraz dominacji Armenii i Francji w ostatnich latach konkursu.

Wysokie oczekiwania nie wzięły się znikąd. Przed finałem użytkownicy serwisu Eurovisionworld umieścili Polskę na drugim miejscu w plebiscycie fanów. Wiktor Sas uzyskał 17 proc. głosów, ustępując jedynie reprezentantowi Hiszpanii, którego wskazało 24 proc. uczestników ankiety. Późniejsza zwyciężczyni z Armenii zajmowała w niej trzecią pozycję z wynikiem 15 proc.

Przed wylotem na Maltę Wiktor mówił w rozmowie z Interią Muzyka, że występ w barwach Polski jest dla niego dużą odpowiedzialnością. "Gdybyśmy skończyli na podium, bylibyśmy z siebie niezwykle dumni i mam nadzieję, że wszyscy Polacy również" - podkreślał. Ostatecznie podium nie udało się zdobyć, ale reakcje widzów pokazały, że występ młodego wokalisty został doceniony.