Wielkie emocje po finale Eurowizji Junior. "Uważam, że Polska była lepsza"

Alicja Rudnicka

Alicja Rudnicka

Wiktor Sas zakończył Eurowizję Junior 2026 na szóstym miejscu. Choć przed finałem wielu fanów widziało reprezentanta Polski na podium, on sam przyjął wynik ze spokojem. Więcej emocji pojawiło się w komentarzach internautów, którzy uważają, że "Gravity" zasługiwało na wyższą pozycję.

Wiktor Sas tuż przed wylotem na Maltę na Eurowizję Junior 2026Adam BurakowskiEast News

Tegoroczny finał Eurowizji Junior odbył się 24 października w Ta' Qali na Malcie. O zwycięstwo rywalizowali reprezentanci 16 państw.

Po głosowaniu jurorów Wiktor Sas zajmował szóste miejsce z dorobkiem 83 punktów. Głosy oddane przez internautów zwiększyły jego wynik do 144 punktów, ale nie zmieniły pozycji Polski w tabeli.

Konkurs wygrała Naré z Armenii, która za piosenkę "BOO!" otrzymała 202 punkty. Było to trzecie zwycięstwo tego kraju w historii Eurowizji Junior. Drugie miejsce zajął Lucas Paulano z Hiszpanii, zdobywając 184 punkty za "Cuore Bello (Te Quiero, Te Quiero)". Podium zamknął reprezentujący Francję Alec z utworem "Comment Tu Vas?" i wynikiem 165 punktów.

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Wiktor Sas komentuje szóste miejsce

Tuż po zakończeniu konkursu 14-letni zwycięzca dziewiątej edycji "The Voice Kids" podziękował wszystkim, którzy oddali na niego głos. Podkreślił też, że wraz z towarzyszącymi mu tancerkami dał na scenie z siebie wszystko.

"Moi drodzy, jesteśmy już po Eurowizji Junior, zajęliśmy szóste miejsce. Jest to, moim zdaniem, dobry wynik i jestem zadowolony. Z dziewczynami zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy. Dziękuję wam wszystkim za głosy i widzimy się następnym razem. Gdzieś tam. Nie wiem, gdzie. Pa!" - powiedział.

Polski reprezentant wystąpił z siódmym numerem startowym. Piosenkę "Gravity" przygotowali Lanberry, Tribbs, Koder i Coach Harrison. Na scenie towarzyszyły mu Wiktoria Wiśniewska, Kaja Ilska, Alicja Chmiel oraz Kamila Surynt.

Za reżyserię występu odpowiadał Tomasz Motyl, a choreografię opracował Tomasz Prządka. Twórcy od początku konsultowali pomysły z młodym wokalistą. "Na wielu etapach konsultowaliśmy wszystko z Wiktorem, dlatego jest to nasze wspólne dzieło" - mówił przed finałem Prządka.

Internauci rozczarowani wynikiem Polski

Sam występ spotkał się w sieci z bardzo dobrym przyjęciem. Widzowie chwalili jego nowoczesną oprawę, energię i wykonanie Wiktora. Po ogłoszeniu wyników część komentarzy zmieniła jednak ton.

"Gratuluję im, ale uważam, że Polska była lepsza. Dla nas i tak Wiktor wygrał", "Polska zasługiwała bardziej" oraz "Wiktor, i tak wygrałeś dla nas" - pisali fani.

Niektórzy krytykowali zwycięski występ Armenii i przekonywali, że Polak powinien znaleźć się przynajmniej na podium. W komentarzach pojawiły się również głosy o przewidywalności wyników oraz dominacji Armenii i Francji w ostatnich latach konkursu.

Wysokie oczekiwania nie wzięły się znikąd. Przed finałem użytkownicy serwisu Eurovisionworld umieścili Polskę na drugim miejscu w plebiscycie fanów. Wiktor Sas uzyskał 17 proc. głosów, ustępując jedynie reprezentantowi Hiszpanii, którego wskazało 24 proc. uczestników ankiety. Późniejsza zwyciężczyni z Armenii zajmowała w niej trzecią pozycję z wynikiem 15 proc.

Przed wylotem na Maltę Wiktor mówił w rozmowie z Interią Muzyka, że występ w barwach Polski jest dla niego dużą odpowiedzialnością. "Gdybyśmy skończyli na podium, bylibyśmy z siebie niezwykle dumni i mam nadzieję, że wszyscy Polacy również" - podkreślał. Ostatecznie podium nie udało się zdobyć, ale reakcje widzów pokazały, że występ młodego wokalisty został doceniony.

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