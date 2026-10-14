Wiktor Sas już w najbliższą sobotę wyleci z Warszawy na Maltę. To właśnie tam w miejscowości Ta' Qali 24 października (godz. 21) odbędzie się tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji Junior z udziałem 16 państw. Polak na scenie pojawi się jako siódmy.

"Klimat jest bardzo dojrzały, bez zbędnej cukierkowatości. Piosenka jest o tym, że i ludzie, i grawitacja, i codzienne trudności próbują nas czasem ściągać w dół. Kluczem jest to, by otaczać się dobrą energią i dobrymi ludźmi" - mówił o swoim utworze "Gravity" Wiktor Sas.

Autorami eurowizyjnej piosenki są Tribbs (to pod jego skrzydłami Wiktor wygrał program "The Voice Kids", który dał mu bilet na Eurowizję Junior), Lanberry (współautorka zwycięskich piosenek z Eurowizji Junior z 2018 i 2019 r., odpowiednio dla Roxie Węgiel i Viki Gabor, które dały Polsce dwie historyczne wygrane z rzędu w tym konkursie), Koder oraz brytyjski DJ Coach Harrison.

Eurowizja Junior 2026: TVP ujawnia szczegóły występu Wiktora Sasa

Reprezentantowi Polski na scenie towarzyszyć będą cztery tancerki, za choreografię odpowiada Tomek Prządka, a za reżyserię Tomasz Motyl. Występ będzie nowoczesny i symboliczny, a sam Wiktor od początku jest mocno zaangażowany w jego powstawanie.

Na scenie u boku Wiktora pojawią się: Wiktoria Wiśniewska (wielokrotna mistrzyni Polski i świata IDO, finalistka programu "You Can Dance - Nowa Generacja"), Kaja Ilska (Mistrzyni Polski w hip-hopie oraz Mistrzyni Świata i Wicemistrzyni Europy IDO w rywalizacji duetów; występowała podczas Festiwalu EKIPA oraz w "You Can Dance - Nowa Generacja"), Alicja Chmiel (wraz z zespołem zdobyła Wicemistrzostwo Europy i wystąpiła w finale World of Dance w Los Angeles; w 2024 r. reprezentowała także Polskę na Eurowizji Junior w Madrycie jako tancerka) i Kamila Surynt (ma na koncie tytuły Mistrzyni Polski i Świata, a wraz z zespołem zdobyła Wicemistrzostwo Europy oraz awansowała do finału World of Dance 2026 w Los Angeles). Skład zespołu został wyłoniony podczas ogólnopolskiego castingu, na który wpłynęło bardzo dużo zgłoszeń z całej Polski.

"Poziom młodych tancerzy w Polsce jest naprawdę niesamowity. Zgłoszeń było bardzo dużo i były bardzo różnorodne. Finalnie wybraliśmy cztery dziewczyny, które są nie tylko świetnymi tancerkami, ale też rówieśniczkami Wiktora" - mówi Tomek Prządka, choreograf występu.

Całe widowisko powstaje we współpracy choreografa z reżyserem Tomaszem Motylem. Jak podkreśla Prządka, ważnym elementem procesu było również zaangażowanie Wiktora od samego początku przygotowań.

"To przede wszystkim będzie widowisko bardzo świeże, bardzo nowoczesne i symboliczne, a jednocześnie w pełni kompatybilne z muzyką Wiktora. Całość stworzyliśmy wspólnie z reżyserem Tomaszem Motylem i ekipą odpowiedzialną za wizualizacje i światło. Na wielu etapach konsultowaliśmy wszystko z Wiktorem, dlatego jest to nasze wspólne dzieło. Mam nadzieję, że będzie bardzo tożsame z nim samym" - podkreśla Prządka.

Przygotowania są już na finiszu - widowisko jest gotowe w około 95 procentach, a ekipa dopina obecnie ostatnie elementy.

Eurowizja Junior 2026 na Malcie. Co już wiemy?

Ubiegłoroczną Eurowizję Junior w Tbilisi (Gruzja) dość niespodziewanie wygrała Lou Deleuze z Francji z utworem "Ce Monde". Reprezentująca Polskę 12-letnia Marianna Kłos z piosenką "Brightest Light" zajęła ostatecznie ósme miejsce.

Francja w ostatnich latach zdominowała Konkurs Piosenki Eurowizji Junior. W sumie ma na koncie cztery zwycięstwa (zrównała się na prowadzeniu z Gruzją). Od 2020 r. poza Francją wygrywała tylko Armenia (2021) i Gruzja (2024).

W dziecięcej edycji - w przeciwieństwie do dorosłej - nie obowiązuje zasada, że zwycięski kraj w kolejnym roku zajmuje się organizacją konkursu. Decyzja zapada po rozmowach z Europejską Unią Nadawców (EBU) z reguły kilka miesięcy po finale - wiele zależy od deklaracji nadawcy publicznego oraz jego możliwości organizacyjnych i finansowych.

Po rezygnacji Francji (tamtejsza telewizja publiczna tłumaczyła to redukcją wydatków na krajowe produkcje) organizację przejęła Malta.