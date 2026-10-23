Przed Wiktorem Sasem największy występ w jego dotychczasowej karierze! Choć młody wokalista ma już za sobą udział w telewizyjnym show "The Voice Kids", więc duże sceny nie są mu obce, to po raz pierwszy zaprezentuje się przed międzynarodową publicznością. Przed nim Eurowizja Junior 2026 na Malcie. Zaledwie kilka minut na scenie, na które składają się miesiące przygotowań i ścieżki przetarte przez innych artystów.

TVP pokaże reportaż o polskich gwiazdach Eurowizji Junior! Przed kamerami Roxie Węgiel i Sara James

Telewizja Polska przygotowała reportaż, w którym pokaże, jak wyglądała droga innych młodych piosenkarzy, którzy również reprezentowali Polskę na arenie międzynarodowej. Opowie w nim także o ich dalszej karierze, która z pewnością nie byłaby tak spektakularna, gdyby nie Eurowizja Junior. Sukces w konkursie w ubiegłych latach odnosiły m.in. Roxie Węgiel czy Sara James, które przed kamerą wróciły wspomnieniami do samego początku, do zwycięstw w "The Voice Kids", do przełomowych momentów swojej muzycznej podróży, a także do chwil, gdy dały Polsce szansę na bycie gospodarzem Eurowizji Junior.

"Historie byłych reprezentantów Polski na Eurowizji Junior będą się przeplatać z wypowiedziami artystów, dziennikarzy oraz Wiktora Sasa, szykującego się do występu podczas tegorocznego finału konkursu" - zapowiadają twórcy reportażu. Na film mają składać się zarówno unikatowe materiały zza kulis, jak i rozmowy z bliskimi czy współpracownikami tegorocznego reprezentanta.

Emisja reportażu zaplanowana została na 24 października, o godz. 20:30 w TVP2 - chwilę przed finałem Eurowizji Junior 2026.

Kiedy i gdzie odbywa się Eurowizja Junior oraz jak głosować na Polaka?

Konkurs Eurowizji Junior 2026 odbywa się na Malcie, w miejscowości Ta' Qali. Muzyczne wydarzenie odbędzie się w sobotę, 24 października. Polacy będą mieli możliwość obejrzenia transmisji na żywo w TVP2, która wystartuje o godz. 21:00.

Przypomnijmy, że widzowie mogą głosować bezpłatnie przez oficjalną stronę konkursu, również na reprezentanta własnego kraju. Pierwsza tura rusza w piątek, 23 października, o godz. 23:59 - na stronie www.jesc.tv. Kolejna rozpocznie się po występie ostatniego uczestnika.

Co Wiktor Sas szykuje na Eurowizję Junior?

Wiktor Sas reprezentuje Polskę z piosenką "Gravity". "Klimat jest bardzo dojrzały, bez zbędnej cukierkowatości. Piosenka jest o tym, że i ludzie, i grawitacja, i codzienne trudności próbują nas czasem ściągać w dół. Kluczem jest to, by otaczać się dobrą energią i dobrymi ludźmi" - mówi o swoim utworze młody wokalista.

Autorami eurowizyjnej piosenki są Tribbs (pod jego skrzydłami Wiktor wygrał "The Voice Kids"), Lanberry, Koder oraz brytyjski DJ Coach Harrison. Naszemu reprezentantowi na eurowizyjnej scenie towarzyszyć będą cztery tancerki, za choreografię odpowiada Tomek Prządka, a za reżyserię Tomasz Motyl. Występ będzie nowoczesny i symboliczny.

Wiktor Sas zmierzy się z 15 innymi reprezentantami, a na scenie pojawi się jako siódmy.