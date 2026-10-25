"Thank you Europe, dzięki Polska" - powiedział na koniec swojego występu Wiktor Sas, który został owacyjnie przyjęty na Malcie.

Wiktor Sas wystąpił z "Gravity, otwiera się w nowym oknie" jako siódmy z kolei, tuż po Alecu z Francji i przed faworytką widzów - Naré z Armenii. Z kolei koncert otworzyła Maria z Holandii, a jako ostatniego zobaczyliśmy Lucasa Paulano z Hiszpanii.

Wiktor pojawił się na scenie w czarnej marynarce z błyszczącymi zdobieniami i jasnymi denimowymi wstawkami. Stylizację uzupełniły łańcuchy oraz naszyjniki. Cztery towarzyszące mu tancerki wystąpiły natomiast w ciemnoszarych strojach, kontrastując z głównym wykonawcą. W skład tanecznej ekipy weszły: Wiktoria Wiśniewska, Kaja Ilska, Alicja Chmiel i Kamila Surynt.

Występ reżyserował Tomasz Motyl, zaś za choreografię odpowiadał Tomasz Prządka.

Młody Polak uplasował się finalnie na 6. miejscu tegorocznej Eurowizji Junior!

Kim jest Naré z Armenii? To ona wykosiła konkurencję na Eurowizji Junior 2026!

Jak wiemy, trzynastoletnia Naré mieszka na co dzień w stolicy Armenii, Erywaniu. Swoje muzyczne doświadczenie zdobywała, biorąc udział w różnych projektach muzycznych, a także programach telewizyjnych i musicalach.

Spośród 100 nadesłanych aplikacji i 40 przesłuchań w ormiańskiej telewizji to właśnie Naré zdobyła bilet do Ta' Qali. Wiadomo, że tegoroczna aplikacja do konkursu była czwartą w życiu młodej artystki i, jak się okazało, tym razem zakończyła się dla niej sukcesem i wielką wygraną!

Wygrany utwór "BOO!, otwiera się w nowym oknie" opowiada historię o budowaniu pewności siebie, marzeniach, dążeniu do celu oraz o odwadze w działaniu.

Rozwiń

Jak wygląda punktacja?

Armenia - Nare - "Boo!" 202 pkt. Hiszpania - Lucas Paulano - "Cuore Bello (Te Quiero, Te Quiero)" -184 pkt. Francja - Alec - "Comment Tu Vas?" - 165 pkt. San Marino - Violamarie - "Ruota Panoramica" - 148 pkt. Gruzja - Davit Lomidze - "Sun on the Rooftops" - 145 pkt. Polska - Wiktor Sas - "Gravity" 144 pkt. Malta - Beppe - "Blue Bird" - 136 pkt. Holandia - Maria - "Stronger Together" - 126 pkt. Ukraina - Erika Kolesnichenko - "Not a Lullaby" - 106 pkt. Cypr - Harry Georgiou - "Who I Can Be" - 98 pkt. Włochy - Matteo Trullu - "Che Cos'è l'Amore?" - 87 pkt. Czarnogóra - Mija Vujović - "Muzika nas spaja" - 68 pkt. Portugalia - Salvador Rio - "Alma" - 64 pkt. Irlandia - Caleb Kirwan i Naomi Gribben - "Níos láidre" - 64 pkt. Albania - Eslin Kurti - "Kërce Me Mua" - 62 pkt. Macedonia Północna - Ana Stojanoska - "Idnata Jas" - 57 pkt.

Ostatni wywiad Alicji Szemplińskiej przed Eurowizją. "Ci ludzie się nie boją" INTERIA.PL



