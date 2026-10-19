Polska szykuje show na Eurowizję Junior. Tak zaprezentuje się Wiktor Sas

Polska delegacja przyleciała na Maltę 17 października. Wiktor Sas nie miał wiele czasu na odpoczynek, ponieważ już następnego dnia rozpoczęły się próby w hali w Ta' Qali. Na razie organizatorzy pokazali jedynie kilka zdjęć, ale można na nich zobaczyć pierwsze elementy przygotowanego występu.

Jak będzie wyglądał występ Wiktora Sasa?

Wiktor pojawi się na scenie w czarnej marynarce z błyszczącymi zdobieniami i jasnymi denimowymi wstawkami. Stylizację uzupełniają łańcuchy oraz naszyjniki. Cztery towarzyszące mu tancerki wystąpią natomiast w ciemnoszarych strojach.

W skład tanecznej ekipy weszły Wiktoria Wiśniewska, Kaja Ilska, Alicja Chmiel i Kamila Surynt. Na pierwszych zdjęciach cała piątka pozuje na tle niebieskich wizualizacji przypominających szklane bloki.

Występ reżyseruje Tomasz Motyl, a za choreografię odpowiada Tomasz Prządka. Początkowo planowano, że Wiktor zostanie podwieszony nad sceną, jednak organizatorzy nie zgodzili się na wykorzystanie takiego rozwiązania. Polska ekipa zapowiada, że pomimo tej zmiany w prezentacji nie zabraknie niespodzianek.

"Tyle serca włożyliśmy w tę piosenkę, w ten występ i w to, co się tam wydarzy, że wydaje mi się, że wszyscy to docenią" - mówił reprezentant Polski przed wylotem w rozmowie z Radiem Eska.

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Reprezentant Polski czeka na kolejną próbę

Pierwsza próba była okazją do sprawdzenia choreografii, ustawienia kamer i oświetlenia. Na wtorek zaplanowano kolejne wejście Wiktora na scenę. Dopiero wtedy mają pojawić się krótkie nagrania z występów, dzięki którym zobaczymy "Gravity" w konkursowej oprawie.

Pomiędzy próbami 14-latek nagrywa materiały do mediów społecznościowych Eurowizji Junior i maltańskiego nadawcy PBS. Razem z pozostałymi uczestnikami pracował także nad wspólną piosenką "RamDamDiriDam", która zostanie wykonana podczas finału.

Kiedy odbędzie się Eurowizja Junior 2026?

Finał Eurowizji Junior odbędzie się w sobotę 24 października. W konkursie wystąpią reprezentanci 16 państw, a Wiktor Sas zaprezentuje się jako siódmy.

Transmisja rozpocznie się o godz. 21:00 w TVP2. Widzowie mogą głosować bezpłatnie przez oficjalną stronę konkursu, również na reprezentanta własnego kraju. Pierwsza tura ruszy dzień przed finałem, a kolejna rozpocznie się po występie ostatniego uczestnika.