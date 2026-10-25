Marta Nawrocka oceniła występ Wiktora Sasa. Napisała krótko

Alicja Rudnicka

Alicja Rudnicka

Eurowizja Junior 2026 już za nami. Reprezentujący Polskę Wiktor Sas zajął szóste miejsce z piosenką "Gravity", a jego występ spotkał się z dużym odzewem w sieci. Głos zabrała także pierwsza dama Marta Nawrocka.

Wiktor SasAKPAAKPA

Finał tegorocznej Eurowizji Junior odbył się 24 października w Ta' Qali na Malcie. Wiktor Sas zaprezentował się jako siódmy uczestnik wieczoru. Na scenie towarzyszyły mu cztery tancerki, a za występ odpowiadali Tomasz Motyl i Tomasz Prządka.

Po głosowaniu jurorów Polska miała 83 punkty i zajmowała szóste miejsce. Głosy internautów zwiększyły wynik Wiktora do 144 punktów, ale nie zmieniły jego pozycji w tabeli.

Konkurs wygrała reprezentantka Armenii Naré, która za piosenkę "BOO!" otrzymała 202 punkty. Drugie miejsce zajęła Hiszpania, a trzecie Francja.

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Marta Nawrocka zwróciła się do Wiktora Sasa

Po finale w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z polskiego występu. W komentarzach widzowie gratulowali Wiktorowi, chwalili jego wykonanie i przekonywali, że zasługiwał na jeszcze wyższą lokatę.

Pod materiałem odezwała się również Marta Nawrocka. Pierwsza dama napisała krótko: "Gratulacje, Wiktor! Duma!".

"Było świetnie! Wiktor, jesteśmy dumni!", "Genialny występ!" oraz "Szóste miejsce to również dobry wynik" - komentowali inni użytkownicy.

Od "The Voice Kids" do Eurowizji Junior

Wiktor Sas ma 14 lat i pochodzi z Przechlewa w województwie pomorskim. Wiosną wygrał dziewiątą edycję "The Voice Kids", w której trafił do drużyny Tribbsa. Do programu próbował dostać się trzy razy.

Tribbs później znalazł się w gronie twórców piosenki "Gravity". Nad utworem pracowali również Lanberry, Koder i Coach Harrison.

Szóste miejsce Wiktora nie było jedynym polskim akcentem w czołówce konkursu. Reprezentantka San Marino zajęła czwartą pozycję z występem współtworzonym przez polską ekipę. Pracowali przy nim między innymi Kamil Staszczyszyn i Jacek Dybowski.

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