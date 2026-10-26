Finał tegorocznej Eurowizji Junior odbył się 24 października w miejscowości Ta' Qali na Malcie. Polskę reprezentował Wiktor Sas z piosenką "Gravity", a w przedkonkursowych notowaniach 14-latek uznawany był za jednego z mocnych kandydatów.

Ostatecznie młody wokalista zajął szóste miejsce z dorobkiem 144 punktów, na które złożyły się 83 punkty od jury i 61 od widzów.

Konkurs wygrała reprezentantka Armenii Naré, która z utworem "BOO!" zdobyła 202 pkt (103 od jury, 99 od publiczności). Drugie miejsce zajął Lucas Paulano z Hiszpanii ("Cuore bello (te quiero, te quiero)", 184 pkt), a trzecie Alec z Francji ("Comment tu vas?", 165 pkt).

Eurowizja Junior zakończona. Kto głosował na Polskę?

Spośród 15 komisji jurorskich (na Wiktora Sasa nie mogło głosować polskie jury) tylko Albania i San Marino nie przyznała naszemu wokaliście żadnych punktów. Maksymalne 12 otrzymaliśmy za to z Ukrainy.

Na "Gravity" głosowali również jurorzy z Cypru, Macedonii Północnej i Portugalii (po 8), Malty i Hiszpanii (po 7), Francji, Holandii i Gruzji (po 6), Irlandii (5), Czarnogóry (4) oraz Armenii i Włoch (po 3).

Punktację polskiego jury przedstawiła Marianna Kłos, reprezentantka naszego kraju na Eurowizję Junior 2025. 5-osobowe jury w składzie: Majka Jeżowska, Paweł Podgórski (artysta musicalowy związany z Teatrem Roma), Santiago Bello (twórca układów tanecznych i tancerz), Antonina Grobelna (finalistka dziewiątej edycji "The Voice Kids") i Kajetan Kucharski (aktor dziecięcy, teatralny i dubbingowy) najwięcej punktów przyznało Francji. W sumie Alec otrzymał aż pięć maksymalnych "dwunastek".

W czołówce nagrodzonych przez Polaków znaleźli się również przedstawiciele Gruzji (10), Holandii (8) i Hiszpanii (7). Triumfująca w całym konkursie Naré od polskiego jury otrzymała 6 punktów. Niżej ocenili ją tylko jurorzy z czterech krajów.