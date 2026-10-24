Wiktor Sas wystąpił z "Gravity, otwiera się w nowym oknie" jako siódmy z kolei, tuż po Alecu z Francji i przed faworytką widzów - Naré z Armenii. Z kolei koncert otworzyła Maria z Holandii, a jako ostatniego zobaczyliśmy Lucasa Paulano z Hiszpanii.

Wiktor pojawił się na scenie w czarnej marynarce z błyszczącymi zdobieniami i jasnymi denimowymi wstawkami. Stylizację uzupełniły łańcuchy oraz naszyjniki. Cztery towarzyszące mu tancerki wystąpiły natomiast w ciemnoszarych strojach, kontrastując z głównym wykonawcą. W skład tanecznej ekipy weszły: Wiktoria Wiśniewska, Kaja Ilska, Alicja Chmiel i Kamila Surynt.

Występ reżyserował Tomasz Motyl, zaś za choreografię odpowiadał Tomasz Prządka.

Eurowizja Junior 2026 dobiegła końca. Które miejsce zajął Wiktor Sas?

"Thank you Europe, dzięki Polska" - powiedział na koniec swojego występu Wiktor Sas, który został owacyjnie przyjęty na Malcie.

Rozwiń

Zachwytów nie kryją również internauci. "Jestem z niego bardzo dumna", "Wszystko poszło idealnie", "Tak wyglądały próby - było czysto, choreografia super, widać, że był wyluzowany", "Gdy wyszedł na scenę, zamarłam", "Zaczęłam krzyczeć na cały dom, gdy wyszedł na scenę. Trzymamy kciuki", "To teraz czekamy na wyniki", "Cudnie zaśpiewał" - piszą na Facebooku i w serwisie X fani młodego piosenkarza.

Ostatni wywiad Alicji Szemplińskiej przed Eurowizją. "Ci ludzie się nie boją" INTERIA.PL

Niżej zobaczysz pełną relację z Eurowizji Junior 2026:

Wiktor Sas uplasował się finalnie na 6. miejscu tegorocznej Eurowizji Junior! Gratulujemy!

Jak wygląda TOP 10?