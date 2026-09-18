14-latek z Przechlewa w powiecie człuchowskim po zwycięstwie w programie "The Voice Kids" został automatycznie reprezentantem Polski na Eurowizję Junior. Do wygranej w show TVP doprowadził Wiktora Sasa debiutujący w roli trenera Tribbs.

Na początku czerwca w rozmowie z Damianem Westfalem dla Interii nastolatek zdradził, że trwają już przygotowania do występu. - Najważniejsze jest dla mnie, żeby Polska mogła być ze mnie dumna - mówił nam wtedy.

Eurowizja Junior: Wiktor Sas prezentuje piosenkę "Gravity"

Teraz do sieci trafiła jego eurowizyjna piosenka "Gravity". Telewizyjna premiera odbyła się w "Pytaniu na śniadanie", gdzie młodemu wokaliście towarzyszyli współtwórcy nagrania: Tribbs, Lanberry i Koder. Czwartym autorem jest brytyjski DJ Coach Harrison.

To utwór o samostanowieniu oraz pokonywaniu przeszkód, które stają nam na drodze do celu. Tytułowa grawitacja jest tu metaforą życiowych trudności, presji i zwątpienia, z którymi tak często zmaga się młode pokolenie.

"'Gravity' to dla mnie przede wszystkim piosenka o tym, żeby się nie poddawać. Grawitacja może ściągać nas w dół, ale nie możemy pozwolić, żeby odebrała nam to, co w nas najlepsze" - podkreśla Wiktor Sas.

Tribbs opiekował się młodym wokalistą już od samego początku "The Voice Kids". Razem z Lanberry ma na koncie m.in. przebój "Dzięki, że jesteś".

"W Eurowizji Junior trudno przewidzieć, jaki utwór szczególnie zapadnie publiczności w pamięć, dlatego od początku zależało nam na tym, żeby "Gravity" było przede wszystkim chwytliwe i miało swoją energię" - mówi producent.

Tribbs od 2019 r. współpracuje przy tworzeniu utworów na "dorosły" Konkurs Piosenki Eurowizji. Maczał palce przy piosenkach dla takich wykonawców, jak reprezentanci Polski Ochman ("River", 2022) i Blanka ("Solo", 2023) oraz Lake Malawi z Czech ("Friend of a Friend", 2019), Blas Cantó z Hiszpanii ("Universo", 2020), Vincent Bueno z Austrii ("Amen", 2021) i Remo Forrer ze Szwajcarii ("Watergun", 2023).

Z kolei była trenerka "The Voice of Poland" Lanberry jest współautorką zwycięskich piosenek z Eurowizji Junior z 2018 i 2019 r., odpowiednio dla Roxie Węgiel i Viki Gabor, które dały Polsce dwie historyczne wygrane z rzędu w tym konkursie.

Nowoczesne brzmienie "Gravity" to również zasługa producenta muzycznego Antoniego Alagierskiego, znanego jako Koder (ma na koncie m.in. radiowy hit Miü i Zalii "Dopóki się nie znudzisz"). Dopełnieniem całości staje się z kolei orkiestracja autorstwa Wojtka Kostrzewy - współproducenta utworu "Wasted Love" w wykonaniu austriackiego wokalisty JJ'a, laureata "dorosłej" Eurowizji 2025.

Eurowizja Junior 2026 na Malcie. Co już wiemy?

Ubiegłoroczną Eurowizję Junior w Tbilisi (Gruzja) dość niespodziewanie wygrała Lou Deleuze z Francji z utworem "Ce Monde". Reprezentująca Polskę 12-letnia Marianna Kłos z piosenką "Brightest Light" zajęła ostatecznie ósme miejsce.

Francja w ostatnich latach zdominowała Konkurs Piosenki Eurowizji Junior. W sumie ma na koncie cztery zwycięstwa (zrównała się na prowadzeniu z Gruzją). Od 2020 r. poza Francją wygrywała tylko Armenia (2021) i Gruzja (2024).

W dziecięcej edycji - w przeciwieństwie do dorosłej - nie obowiązuje zasada, że zwycięski kraj w kolejnym roku zajmuje się organizacją konkursu. Decyzja zapada po rozmowach z Europejską Unią Nadawców (EBU) z reguły kilka miesięcy po finale - wiele zależy od deklaracji nadawcy publicznego oraz jego możliwości organizacyjnych i finansowych.

Po rezygnacji Francji (tamtejsza telewizja publiczna tłumaczyła to redukcją wydatków na krajowe produkcje) organizację przejęła Malta. Tegoroczna edycja odbędzie się 24 października w miejscowości Ta' Qali.

Swój udział w Eurowizji Junior 2026 oficjalnie potwierdziło 16 państw. 11 z nich ogłosiło już swoich reprezentantów.