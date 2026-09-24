Niespełna tydzień po premierze piosenki "Gravity" do sieci trafił nakręcony do niej teledysk. Z opisu dowiadujemy się, że do "kreatywnego procesu" wykorzystano narzędzia sztucznej inteligencji.

U boku Wiktora Sasa w klipie wystąpili Eric Tan, Filip Krzysztofiak, Bożena Łaźniak i Jan Łaźniak. Za reżyserię odpowiada Dawid Ziemba, który pracował m.in. z Ochmanem (przebój "River" z "dorosłej" Eurowizji 2022), Viki Gabor, Sarą James, Lanberry, AniKą Dąbrowską, Zuzą Jabłońską, Anną Wyszkoni, Kubą Szmajkowskim i grupą Tulia.

"Jest to kosmos" - nie kryje entuzjazmu Tribbs, który jest jednym ze współautorów piosenki "Gravity".

Ten producent jako trener "The Voice Kids" doprowadził Wiktora Sasa do zwycięstwa w tym programie. Dzięki temu 14-letni obecnie wokalista został automatycznie reprezentantem Polski na Eurowizji Junior.

- Najważniejsze jest dla mnie, żeby Polska mogła być ze mnie dumna - opowiadał nastolatek z Przechlewa w powiecie człuchowskim na początku czerwca w rozmowie z Damianem Westfalem dla Interii.

Wiktor Sas i jego "Gravity". Kto stoi za eurowizyjną piosenką?

Autorami "Gravity" poza Tribbsem są Lanberry, Koder oraz brytyjski DJ Coach Harrison.

Tribbs od 2019 r. współpracuje przy tworzeniu utworów na "dorosły" Konkurs Piosenki Eurowizji. To on ma na koncie piosenki dla takich wykonawców, jak reprezentanci Polski Ochman ("River", 2022) i Blanka ("Solo", 2023) oraz Lake Malawi z Czech ("Friend of a Friend", 2019), Blas Cantó z Hiszpanii ("Universo", 2020), Vincent Bueno z Austrii ("Amen", 2021) i Remo Forrer ze Szwajcarii ("Watergun", 2023).

Z kolei była trenerka "The Voice of Poland" Lanberry jest współautorką zwycięskich piosenek z Eurowizji Junior z 2018 i 2019 r., odpowiednio dla Roxie Węgiel i Viki Gabor, które dały Polsce dwie historyczne wygrane z rzędu w tym konkursie.

Nowoczesne brzmienie "Gravity" to również zasługa producenta muzycznego Antoniego Alagierskiego, znanego jako Koder (ma na koncie m.in. radiowy hit Miü i Zalii "Dopóki się nie znudzisz"). Dopełnieniem całości staje się z kolei orkiestracja autorstwa Wojtka Kostrzewy - współproducenta utworu "Wasted Love" w wykonaniu austriackiego wokalisty JJ'a, laureata "dorosłej" Eurowizji 2025.

"'Gravity' to dla mnie przede wszystkim piosenka o tym, żeby się nie poddawać. Grawitacja może ściągać nas w dół, ale nie możemy pozwolić, żeby odebrała nam to, co w nas najlepsze" - podkreśla Wiktor Sas.

Eurowizja Junior 2026 na Malcie. Co już wiemy?

Ubiegłoroczną Eurowizję Junior w Tbilisi (Gruzja) dość niespodziewanie wygrała Lou Deleuze z Francji z utworem "Ce Monde". Reprezentująca Polskę 12-letnia Marianna Kłos z piosenką "Brightest Light" zajęła ostatecznie ósme miejsce.

Francja w ostatnich latach zdominowała Konkurs Piosenki Eurowizji Junior. W sumie ma na koncie cztery zwycięstwa (zrównała się na prowadzeniu z Gruzją). Od 2020 r. poza Francją wygrywała tylko Armenia (2021) i Gruzja (2024).

W dziecięcej edycji - w przeciwieństwie do dorosłej - nie obowiązuje zasada, że zwycięski kraj w kolejnym roku zajmuje się organizacją konkursu. Decyzja zapada po rozmowach z Europejską Unią Nadawców (EBU) z reguły kilka miesięcy po finale - wiele zależy od deklaracji nadawcy publicznego oraz jego możliwości organizacyjnych i finansowych.

Po rezygnacji Francji (tamtejsza telewizja publiczna tłumaczyła to redukcją wydatków na krajowe produkcje) organizację przejęła Malta. Tegoroczna edycja odbędzie się 24 października w miejscowości Ta' Qali. Swój udział w Eurowizji Junior 2026 oficjalnie potwierdziło 16 państw.