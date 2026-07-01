- Przygotowania już się zaczęły, bo pracuję nad głosem i nad angielskim cały czas. Jeśli chodzi o piosenkę, to chciałbym, żeby była w moim stylu i żebym ją naprawdę czuł. Najważniejsze jest dla mnie, żeby Polska mogła być ze mnie dumna - opowiadał Wiktor Sas w rozmowie z Damianem Westfalem dla Interii.

13-latek z Przechlewa w powiecie człuchowskim został automatycznie reprezentantem Polski na Eurowizję Junior, gdy na początku roku wygrał "The Voice Kids" z utworem "Bilet". Do zwycięstwa w programie TVP doprowadził go debiutujący w roli trenera Tribbs.

Tribbs pomaga Wiktorowi Sasowi z piosenką na Eurowizję Junior 2026

To właśnie on zadeklarował, że pomoże młodemu wokaliście przygotować piosenkę na Eurowizję Junior.

"Zorganizowaliśmy z Warnerem songwriting camp dla Wiktora, sprowadziliśmy moich kolegów z Berlina, Londynu i Belgii i przez 3 najbliższe dni piszemy najlepszą możliwą piosenkę na Eurowizję Junior! Trzymajcie kciuki" - ogłosił Tribbs, czyli Mikołaj Trybulec.

Jednym z tych kolegów jest Miggy Dela Rosa, współtwórca albumu "Actual Life 3" DJ-a Fred Again, za który otrzymał nominację do Grammy.

Tribbs od 2019 r. współpracuje przy tworzeniu utworów na "dorosły" Konkurs Piosenki Eurowizji. Maczał palce piosenkach dla takich wykonawców, jak reprezentanci Polski Ochman ("River", 2022) i Blanka ("Solo", 2023) oraz Lake Malawi z Czech ("Friend of a Friend", 2019), Blas Cantó z Hiszpanii ("Universo", 2020), Vincent Bueno z Austrii ("Amen", 2021) i Remo Forrer ze Szwajcarii ("Watergun", 2023).

Eurowizja Junior 2026 na Malcie. Co już wiemy?

Ubiegłoroczną Eurowizję Junior w Tbilisi (Gruzja) dość niespodziewanie wygrała Lou Deleuze z Francji z utworem "Ce Monde". Reprezentująca Polskę 12-letnia Marianna Kłos z piosenką "Brightest Light" zajęła ostatecznie ósme miejsce.

Francja w ostatnich latach zdominowała Konkurs Piosenki Eurowizji Junior. W sumie ma na koncie cztery zwycięstwa (zrównała się na prowadzeniu z Gruzją). Od 2020 r. poza Francją wygrywała tylko Armenia (2021) i Gruzja (2024).

W dziecięcej edycji - w przeciwieństwie do dorosłej - nie obowiązuje zasada, że zwycięski kraj w kolejnym roku zajmuje się organizacją konkursu. Decyzja zapada po rozmowach z Europejską Unią Nadawców (EBU) z reguły kilka miesięcy po finale - wiele zależy od deklaracji nadawcy publicznego oraz jego możliwości organizacyjnych i finansowych.

Po rezygnacji Francji (tamtejsza telewizja publiczna tłumaczyła to redukcją wydatków na krajowe produkcje) organizację przejęła Malta. Tegoroczna edycja odbędzie się 24 października w miejscowości Ta' Qali.

Na razie oficjalnie swój udział w Eurowizji Junior 2026 potwierdziło 13 państw. Sześć z nich ogłosiło już swoich reprezentantów. Poznaliśmy piosenkę Albanii - Eslin Kurti zaśpiewa utwór "Kërce me mua".