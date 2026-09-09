13-latek z Przechlewa w powiecie człuchowskim został automatycznie reprezentantem Polski na Eurowizję Junior, gdy na początku roku wygrał "The Voice Kids" z utworem "Bilet". Do zwycięstwa w programie TVP doprowadził Wiktora Sasa debiutujący w roli trenera Tribbs.

To właśnie ten producent jest jednym ze współautorów utworu "Gravity", z którym nastolatek zaśpiewa na Eurowizji Junior na Malcie. Na razie nie znamy jeszcze dokładnej daty premiery tego nagrania.

"Moja piosenka opowiada o niepoddawaniu się, o tym, że grawitacja nas często ściąga w dół, ale my nie możemy jej dać swojej najlepszej wersji siebie, ponieważ my swoją najlepszą wersję siebie musimy mieć zawsze przy sobie" - mówi Wiktor Sas w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Wiktor Sas szykuje się do wyjazdu na Eurowizję Junior

Na początku czerwca w rozmowie z Damianem Westfalem dla Interii nastolatek zdradził, że trwają już przygotowania do występu. - Najważniejsze jest dla mnie, żeby Polska mogła być ze mnie dumna - mówił nam.

Poza Tribbsem za utworem "Gravity" stoją także była trenerka "The Voice of Poland" Lanberry (współautorka zwycięskich piosenek z Eurowizji Junior z 2018 i 2019 r., odpowiednio dla Roxie Węgiel i Viki Gabor), producent muzyczny Antoni Alagierski znany jako Koder (ma na koncie m.in. radiowy hit Miü i Zalii "Dopóki się nie znudzisz") oraz brytyjski DJ Coach Harrison.

"Wydaje mi się, że to jest kwestia spontanu, który nam towarzyszy, ale też bardzo konkretnej wizji, z którą, pamiętam, jechałam już do studia, kiedy tworzyliśmy piosenki dla Wiktora. Ta grawitacja, tytułowa 'Gravity', symbolizuje wszystkie przeciwności, które taki młody człowiek jak Wiktor może napotkać na swojej drodze, i on się na tej grawitacji opiera" - tłumaczyła Lanberry.

Wcześniej Tribbs zorganizował songwriting camp dla Wiktora, na którym pojawili się Miggy Dela Rosa (współtwórca albumu "Actual Life 3" DJ-a Fred Again, za który otrzymał nominację do Grammy), Bryska, Andrzej "Dizzma" Jaworski oraz Magdalena Wójcik, wokalistka grupy Goya.

Tribbs od 2019 r. współpracuje przy tworzeniu utworów na "dorosły" Konkurs Piosenki Eurowizji. Maczał palce przy piosenkach dla takich wykonawców, jak reprezentanci Polski Ochman ("River", 2022) i Blanka ("Solo", 2023) oraz Lake Malawi z Czech ("Friend of a Friend", 2019), Blas Cantó z Hiszpanii ("Universo", 2020), Vincent Bueno z Austrii ("Amen", 2021) i Remo Forrer ze Szwajcarii ("Watergun", 2023).

Eurowizja Junior 2026 na Malcie. Co już wiemy?

Ubiegłoroczną Eurowizję Junior w Tbilisi (Gruzja) dość niespodziewanie wygrała Lou Deleuze z Francji z utworem "Ce Monde". Reprezentująca Polskę 12-letnia Marianna Kłos z piosenką "Brightest Light" zajęła ostatecznie ósme miejsce.

Francja w ostatnich latach zdominowała Konkurs Piosenki Eurowizji Junior. W sumie ma na koncie cztery zwycięstwa (zrównała się na prowadzeniu z Gruzją). Od 2020 r. poza Francją wygrywała tylko Armenia (2021) i Gruzja (2024).

W dziecięcej edycji - w przeciwieństwie do dorosłej - nie obowiązuje zasada, że zwycięski kraj w kolejnym roku zajmuje się organizacją konkursu. Decyzja zapada po rozmowach z Europejską Unią Nadawców (EBU) z reguły kilka miesięcy po finale - wiele zależy od deklaracji nadawcy publicznego oraz jego możliwości organizacyjnych i finansowych.

Po rezygnacji Francji (tamtejsza telewizja publiczna tłumaczyła to redukcją wydatków na krajowe produkcje) organizację przejęła Malta. Tegoroczna edycja odbędzie się 24 października w miejscowości Ta' Qali.

Na razie oficjalnie swój udział w Eurowizji Junior 2026 potwierdziło 16 państw. 10 z nich ogłosiło już swoich reprezentantów. Do tej pory poznaliśmy piosenkę Albanii - Eslin Kurti zaśpiewa utwór "Kërce me mua".