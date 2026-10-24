Wiktor Sas od tygodni pracuje i przygotowuje się na występ na scenie tegorocznej Eurowizji Junior. Reprezentant Polski zaśpiewa na Malcie utwór "Gravity, otwiera się w nowym oknie", zaś u jego boku pojawią się cztery tancerki. Kilka dni temu do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z próby, który zdradziły, jak podczas występu będzie wyglądał młody wokalista, a teraz, za sprawą materiału wideo, wiemy, co wydarzy się na scenie!

Głosowanie online na stronie www.jesc.tv rozpocznie się w piątek, 23 października, o godz. 23:59. Przypomnijmy, że widzowie mogą głosować bezpłatnie przez oficjalną stronę konkursu, również na reprezentanta własnego kraju - Polacy mogą głosować na Wiktora!

Głosowanie na jesc.tv kończy się w sobotę, 24 października o 20:59. Każdy oddaje głós na 3 kraje spośród 16 biorących udział w tegorocznej edycji. Głosowanie zostanie ponownie otwarte po zakończeniu wszystkich występów i potrwa 15 minut.

Jak już wiemy, Wiktor pojawi się na scenie w czarnej marynarce z błyszczącymi zdobieniami i jasnymi denimowymi wstawkami. Stylizację uzupełniają łańcuchy oraz naszyjniki. Cztery towarzyszące mu tancerki wystąpią natomiast w ciemnoszarych strojach, kontrastując z głównym wykonawcą. W skład tanecznej ekipy weszły Wiktoria Wiśniewska, Kaja Ilska, Alicja Chmiel i Kamila Surynt.

Występ reżyseruje Tomasz Motyl, a za choreografię odpowiada Tomasz Prządka. Początkowo planowano, że Wiktor zostanie podwieszony nad sceną, jednak organizatorzy nie zgodzili się na wykorzystanie takiego rozwiązania. Polska ekipa zapowiada, że pomimo tej zmiany w prezentacji nie zabraknie niespodzianek.

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Wiktor Sas wystąpi jako siódmy z kolei, tuż po Alecu z Francji i przed faworytką widzów - Naré z Armenii. Z kolei koncert otworzy Maria z Holandii, a jako ostatni zobaczymy występ Lucasa Paulano z Hiszpanii.

Wyniki, a tym samym zwycięzcę konkursu poznamy prawdopodobnie po godzinie 23:00.

Emisja reportażu "W drodze na wielką scenę. Eurowizja Junior od kulis" zaplanowana została na 24 października, o godz. 20:30 w TVP2 - chwilę przed finałem Eurowizji Junior 2026. Właściwy konkurs rozpocznie się o godzinie 21:00.

"Historie byłych reprezentantów Polski na Eurowizji Junior będą się przeplatać z wypowiedziami artystów, dziennikarzy oraz Wiktora Sasa, szykującego się do występu podczas tegorocznego finału konkursu" - zapowiadają twórcy reportażu. Na film mają składać się zarówno unikatowe materiały zza kulis, jak i rozmowy z bliskimi czy współpracownikami tegorocznego reprezentanta. Wiadomo również, że w dokumencie wystąpią również Roxie Węgiel i Sara James.

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Poza Tribbsem za utworem "Gravity" stoją także była trenerka "The Voice of Poland" Lanberry (współautorka zwycięskich piosenek z Eurowizji Junior z 2018 i 2019 r., odpowiednio dla Roxie Węgiel i Viki Gabor), producent muzyczny Antoni Alagierski znany jako Koder (ma na koncie m.in. radiowy hit Miü i Zalii "Dopóki się nie znudzisz") oraz brytyjski DJ Coach Harrison.

"Wydaje mi się, że to jest kwestia spontanu, który nam towarzyszy, ale też bardzo konkretnej wizji, z którą, pamiętam, jechałam już do studia, kiedy tworzyliśmy piosenki dla Wiktora. Ta grawitacja, tytułowa 'Gravity', symbolizuje wszystkie przeciwności, które taki młody człowiek jak Wiktor może napotkać na swojej drodze, i on się na tej grawitacji opiera" - tłumaczyła Lanberry.

"Moja piosenka opowiada o niepoddawaniu się, o tym, że grawitacja nas często ściąga w dół, ale my nie możemy jej dać swojej najlepszej wersji siebie, ponieważ my swoją najlepszą wersję siebie musimy mieć zawsze przy sobie" - mówi Wiktor Sas w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Wcześniej Tribbs zorganizował songwriting camp dla Wiktora, na którym pojawili się Miggy Dela Rosa (współtwórca albumu "Actual Life 3" DJ-a Fred Again, za który otrzymał nominację do Grammy), Bryska, Andrzej "Dizzma" Jaworski oraz Magdalena Wójcik, wokalistka grupy Goya.

Tribbs od 2019 r. współpracuje przy tworzeniu utworów na "dorosły" Konkurs Piosenki Eurowizji. Maczał palce przy piosenkach dla takich wykonawców, jak reprezentanci Polski Ochman ("River", 2022) i Blanka ("Solo", 2023) oraz Lake Malawi z Czech ("Friend of a Friend", 2019), Blas Cantó z Hiszpanii ("Universo", 2020), Vincent Bueno z Austrii ("Amen", 2021) i Remo Forrer ze Szwajcarii ("Watergun", 2023).