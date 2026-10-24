Wiktor Sas właśnie zszedł z eurowizyjnej sceny. Młody wokalista wykonał utwór "Gravity" w Ta' Qali na Malcie, a internauci już zaczęli tłumnie komentować jego występ. Jak mu poszło? I co działo się na scenie?

Wiktor Sas wystąpił jako siódmy z kolei, tuż po Alecu z Francji i przed faworytką widzów - Naré z Armenii. Z kolei koncert otworzyła Maria z Holandii.

Wiktor Sas może odetchnąć z ulgą. Eurowizyjny występ z "Gravity" ma już za sobą

"Czuję dużą odpowiedzialność i zobowiązanie wobec całego kraju. Otrzymałem wielką szansę i ogromny przywilej reprezentowania naszej biało-czerwonej flagi, więc chcę dowieźć ten występ na jak najwyższym poziomie. Mam wielką nadzieję - i głęboko w to wierzę razem z dziewczynami z grupy tanecznej - że to zrobimy. Gdybyśmy skończyli na podium, bylibyśmy z siebie niezwykle dumni i mam nadzieję, że wszyscy Polacy również" -mówił Interii Muzyce Wiktor Sas tuż przed wylotem na Maltę.

"To bez wątpienia trudny utwór. Jest w nim sporo wysokich dźwięków, a dodatkowo wiele słów kończy się na samogłoskę "-i", co wymaga odpowiedniego ułożenia języka i aparatu mowy. Do tego dochodzi jeszcze układ taneczny na scenie, co też stanowi pewne utrudnienie, ale czuję, że daję sobie z tym radę" - wyznał.

Wiktor pojawił się na scenie w czarnej marynarce z błyszczącymi zdobieniami i jasnymi denimowymi wstawkami. Stylizację uzupełniły łańcuchy oraz naszyjniki. Cztery towarzyszące mu tancerki wystąpiły natomiast w ciemnoszarych strojach, kontrastując z głównym wykonawcą. W skład tanecznej ekipy weszły: Wiktoria Wiśniewska, Kaja Ilska, Alicja Chmiel i Kamila Surynt.

Występ reżyserował Tomasz Motyl, zaś za choreografię odpowiadał Tomasz Prządka.

Rozwiń

"Thank you Europe, dzięki Polska" - powiedział na koniec swojego występu Wiktor Sas, który został owacyjnie przyjęty na Malcie.

Zachwytów nie kryją również internauci. "Wszystko poszło idealnie", "Tak wyglądały próby - było czysto, choreografia super, widać, że był wyluzowany", "Gdy wyszedł na scenę, zamarłam", "Zaczęłam krzyczeć na cały dom, gdy wyszedł na scenę. Trzymamy kciuki", "To teraz czekamy na wyniki", "Cudnie zaśpiewał" - piszą na Facebooku i w serwisie X fani młodego piosenkarza.

Rozwiń

Ostatni wywiad Alicji Szemplińskiej przed Eurowizją. "Ci ludzie się nie boją" INTERIA.PL



