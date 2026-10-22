Wiktor Sas od tygodni pracuje i przygotowuje się na występ na scenie tegorocznej Eurowizji Junior. Reprezentant Polski zaśpiewa na Malcie utwór "Gravity, otwiera się w nowym oknie", zaś u jego boku pojawią się cztery tancerki. Kilka dni temu do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z próby, który zdradziły, jak podczas występu będzie wyglądał młody wokalista, a teraz, za sprawą materiału wideo, wiemy, co wydarzy się na scenie!
Głosowanie online na stronie www.jesc.tv rozpocznie się w piątek, 23 października, o godz. 23:59. Przypomnijmy, że widzowie mogą głosować bezpłatnie przez oficjalną stronę konkursu, również na reprezentanta własnego kraju.
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Jak na Eurowizji Junior 2026 zaprezentuje się Wiktor Sas? Mamy fragment występu!
Wiktor Sas jest już po kilku próbach do Eurowizji Junior 2026. Do sieci trafiło oficjalne, 30-sekundowe nagranie pokazujące fragment występu reprezentanta Polski. Całość widzowie będą mogli zobaczyć już w sobotę, 24 października, podczas wielkiego finału konkursu na Malcie.
Jak widzimy w najnowszym materiale wideo, Wiktor pojawi się na scenie w czarnej marynarce z błyszczącymi zdobieniami i jasnymi denimowymi wstawkami. Stylizację uzupełniają łańcuchy oraz naszyjniki. Cztery towarzyszące mu tancerki wystąpią natomiast w ciemnoszarych strojach, kontrastując z głównym wykonawcą. W skład tanecznej ekipy weszły Wiktoria Wiśniewska, Kaja Ilska, Alicja Chmiel i Kamila Surynt.
Występ reżyseruje Tomasz Motyl, a za choreografię odpowiada Tomasz Prządka. Początkowo planowano, że Wiktor zostanie podwieszony nad sceną, jednak organizatorzy nie zgodzili się na wykorzystanie takiego rozwiązania. Polska ekipa zapowiada, że pomimo tej zmiany w prezentacji nie zabraknie niespodzianek.
"Oprawa wizualna i układ taneczny dziewcząt - które tańczą pełne emocji i dają z siebie sto procent - sprawiają, że utwór zyskuje zupełnie nową siłę. Teledysk to jedno, ale występ na żywo grany w jednym ujęciu bez cięć pozwala słuchaczom znacznie głębiej utożsamić się z przekazem utworu. Emocje stawiamy w tym występie na pierwszym miejscu" - wyznał Wiktor Sas w najnowszej rozmowie z Interią Muzyką, otwiera się w nowym oknie.
"Czuję dużą odpowiedzialność i zobowiązanie wobec całego kraju. Otrzymałem wielką szansę i ogromny przywilej reprezentowania naszej biało-czerwonej flagi, więc chcę dowieźć ten występ na jak najwyższym poziomie. Mam wielką nadzieję - i głęboko w to wierzę razem z dziewczynami z grupy tanecznej - że to zrobimy. Gdybyśmy skończyli na podium, bylibyśmy z siebie niezwykle dumni i mam nadzieję, że wszyscy Polacy również" - dodał młody wokalista.