Wiktor Sas od tygodni pracuje i przygotowuje się na występ na scenie tegorocznej Eurowizji Junior. Reprezentant Polski zaśpiewa na Malcie utwór "Gravity, otwiera się w nowym oknie", zaś u jego boku pojawią się cztery tancerki. Kilka dni temu do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z próby, który zdradziły, jak podczas występu będzie wyglądał młody wokalista, a teraz, za sprawą materiału wideo, wiemy, co wydarzy się na scenie!

Głosowanie online na stronie www.jesc.tv rozpocznie się w piątek, 23 października, o godz. 23:59. Przypomnijmy, że widzowie mogą głosować bezpłatnie przez oficjalną stronę konkursu, również na reprezentanta własnego kraju.

Jak na Eurowizji Junior 2026 zaprezentuje się Wiktor Sas? Mamy fragment występu!

Wiktor Sas jest już po kilku próbach do Eurowizji Junior 2026. Do sieci trafiło oficjalne, 30-sekundowe nagranie pokazujące fragment występu reprezentanta Polski. Całość widzowie będą mogli zobaczyć już w sobotę, 24 października, podczas wielkiego finału konkursu na Malcie.

Jak widzimy w najnowszym materiale wideo, Wiktor pojawi się na scenie w czarnej marynarce z błyszczącymi zdobieniami i jasnymi denimowymi wstawkami. Stylizację uzupełniają łańcuchy oraz naszyjniki. Cztery towarzyszące mu tancerki wystąpią natomiast w ciemnoszarych strojach, kontrastując z głównym wykonawcą. W skład tanecznej ekipy weszły Wiktoria Wiśniewska, Kaja Ilska, Alicja Chmiel i Kamila Surynt.

Występ reżyseruje Tomasz Motyl, a za choreografię odpowiada Tomasz Prządka. Początkowo planowano, że Wiktor zostanie podwieszony nad sceną, jednak organizatorzy nie zgodzili się na wykorzystanie takiego rozwiązania. Polska ekipa zapowiada, że pomimo tej zmiany w prezentacji nie zabraknie niespodzianek.

Do sieci trafiło oficjalne nagranie. Tak Wiktor Sas wystąpi na Eurowizji Junior 2026! TVP

"Oprawa wizualna i układ taneczny dziewcząt - które tańczą pełne emocji i dają z siebie sto procent - sprawiają, że utwór zyskuje zupełnie nową siłę. Teledysk to jedno, ale występ na żywo grany w jednym ujęciu bez cięć pozwala słuchaczom znacznie głębiej utożsamić się z przekazem utworu. Emocje stawiamy w tym występie na pierwszym miejscu" - wyznał Wiktor Sas w najnowszej rozmowie z Interią Muzyką, otwiera się w nowym oknie.

"Czuję dużą odpowiedzialność i zobowiązanie wobec całego kraju. Otrzymałem wielką szansę i ogromny przywilej reprezentowania naszej biało-czerwonej flagi, więc chcę dowieźć ten występ na jak najwyższym poziomie. Mam wielką nadzieję - i głęboko w to wierzę razem z dziewczynami z grupy tanecznej - że to zrobimy. Gdybyśmy skończyli na podium, bylibyśmy z siebie niezwykle dumni i mam nadzieję, że wszyscy Polacy również" - dodał młody wokalista.