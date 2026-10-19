W najbliższą sobotę (24 października, godz. 21) w miejscowości Ta' Qali na Malcie odbędzie się tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji Junior. Na scenie zaprezentuje się 16 uczestników - jako siódmy w stawce zaśpiewa reprezentant Polski Wiktor Sas, który wykona utwór "Gravity".

14-latek z Polski jest już po pierwszej próbie technicznej. Do sieci trafiły też zdjęcia i krótkie nagrania. Kolejna próba czeka go w środę. Z kolei dzień przed właściwym występem odbędzie się pierwsza próba generalna oraz występ przed jurorami.

Eurowizja Junior 2026 na Malcie coraz bliżej. Co już wiemy?

Wiadomo już, że w roli gości specjalnych po występach konkursowych na scenie pojawią się Dara z Bułgarii (zwyciężczyni "dorosłej" Eurowizji 2026) oraz Lou Deleuze (pochodząca z Francji laureatka Eurowizji Junior 2025). Każda z nich zaśpiewa swój zwycięski utwór z konkursu, odpowiednio "Bangaranga" i "Ce Monde", ale mają też wystąpić razem w myśl hasła "United by music".

W roli prowadzących konkurs pojawią się dobrze znane eurowizyjnej publiczności wokalistki Gaia Cauchi (wygrała Eurowizję Junior 2013) i Destiny Chukunyere (triumfowała w Eurowizji Junior 2015, reprezentowała też Maltę na Eurowizji 2021) oraz prezenter Keane Cutajar. Ta trójka razem prowadziła tegoroczne preselekcje na Malcie do Eurowizji.

Przypomnijmy, że w przeciwieństwie do "dorosłej" Eurowizji można głosować na swojego reprezentanta. Wiktor Sas przez wielu obserwatorów konkursu zaliczany jest do grona faworytów.

Ubiegłoroczną Eurowizję Junior w Tbilisi (Gruzja) dość niespodziewanie wygrała Lou Deleuze z Francji z utworem "Ce Monde". Reprezentująca Polskę 12-letnia Marianna Kłos z piosenką "Brightest Light" zajęła ostatecznie ósme miejsce.

Francja w ostatnich latach zdominowała Konkurs Piosenki Eurowizji Junior. W sumie ma na koncie cztery zwycięstwa (zrównała się na prowadzeniu z Gruzją). Od 2020 r. poza Francją wygrywała tylko Armenia (2021) i Gruzja (2024).

W dziecięcej edycji - w przeciwieństwie do dorosłej - nie obowiązuje zasada, że zwycięski kraj w kolejnym roku zajmuje się organizacją konkursu. Decyzja zapada po rozmowach z Europejską Unią Nadawców (EBU) z reguły kilka miesięcy po finale - wiele zależy od deklaracji nadawcy publicznego oraz jego możliwości organizacyjnych i finansowych.

Po rezygnacji Francji (tamtejsza telewizja publiczna tłumaczyła to redukcją wydatków na krajowe produkcje) organizację przejęła Malta.