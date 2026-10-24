Eurowizja Junior 2026 - Finał [RELACJA NA ŻYWO]

Przypomnijmy, że Polska dwukrotnie wygrywała Eurowizję Junior za sprawą Roxie Węgiel i Viki Gabor . W 2021 roku Sara James zajęła w Paryżu drugie miejsce, nieznacznie ustępując Malénie z Armenii.

W 2024 r. Dominik Arim z piosenką "All Together" znalazł się na 12. miejscu na 17 uczestników. Polska reprezentantka na Eurowizji Junior 2025, Marianna Kłos , zajęła ósme miejsce utworem "Brightest Light".