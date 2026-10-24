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Eurowizja Junior 2026 - Finał [RELACJA NA ŻYWO]
W TVP2 wyemitowano właśnie dokument "W drodze na wielką scenę. Eurowizja Junior od kulis". Reportaż opowiada o sukcesie w konkursie m.in. Roxie Węgiel czy Sary James, które przed kamerą wracają wspomnieniami do zwycięstw w "The Voice Kids", do przełomowych momentów swojej muzycznej podróży, a także do chwil, gdy dały Polsce szansę na bycie gospodarzem Eurowizji Junior. Czego gwiazdy życzą Wiktorowi?
Przypomnijmy, że Polska dwukrotnie wygrywała Eurowizję Junior za sprawą Roxie Węgiel i Viki Gabor. W 2021 roku Sara James zajęła w Paryżu drugie miejsce, nieznacznie ustępując Malénie z Armenii.
W 2024 r. Dominik Arim z piosenką "All Together" znalazł się na 12. miejscu na 17 uczestników. Polska reprezentantka na Eurowizji Junior 2025, Marianna Kłos, zajęła ósme miejsce utworem "Brightest Light".
Na którym miejscu w tym roku uplasuje się Wiktor Sas? Śledź naszą relację na żywo, aby być na bieżąco!
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: sobota, 24 października 2026 godz. 20:00
Już dziś, 24 października Wiktor Sas zaprezentuje Polskę podczas wyjątkowego finału Eurowizji Junior w Ta' Qali na Malcie. Emisja reportażu "W drodze na wielką scenę. Eurowizja Junior od kulis" zaplanowana została na godz. 20:30 w TVP2 - chwilę przed finałem konkursu. Właściwy koncert rozpocznie się o godzinie 21:00.