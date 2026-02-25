Żona Dawida Narożnego wyszła do szpitala. "Nie jestem gotowa o tym mówić"

19 lutego Dawid Narożny w mediach społecznościowych opublikował niepokojące doniesienia związane z jego żoną Joanną, która towarzyszy mu pod szyldem sygnowanej jego nazwiskiem grupy Piękni i Młodzi. "Nic nie boli bardziej niż widok ukochanej osoby w szpitalu" - napisał gwiazdor disco polo, pokazując zdjęcie Joanny Narożnej ze szpitalnego łóżka.

Późnym popołudniem swoje oświadczenie opublikowała sama Joanna Narożna. Z wpisu wynika, że przyczyną był nadmierny stres.

"Kochani, bardzo dziękuję Wam za setki wiadomości, troskę i wsparcie. To dla mnie naprawdę wiele znaczy. Potrzebuję teraz kilku dni, żeby odetchnąć i poukładać wszystko w sobie. W naszym życiu wydarzyło się coś bardzo bolesnego. Czasem człowiek dźwiga w sobie za dużo - emocji, stresu, niesprawiedliwości - i w pewnym momencie organizm mówi 'dość'..." - napisała wówczas.

Joanna Narożna po wyjściu ze szpitala przerwała milczenie

W najnowszym nagraniu wokalistka podkreśliła, że te wydarzenia były dla niej ogromnym przeżyciem. W emocjonalnym filmie poprosiła fanów o wyrozumiałość i niezadawanie pytań na ten temat, podkreślając, że nie jest jeszcze gotowa, by o tym mówić.

"To, co wydarzyło się u nas w ubiegłym tygodniu, jest dla mnie ogromną tragedią... Nie jestem teraz gotowa o tym mówić, dlatego bardzo was proszę - nie zadawajcie pytań... Przyjdzie moment, kiedy będę miała w sobie tyle siły, żeby o tym opowiedzieć. Dziś po prostu jeszcze nie potrafię" - przekazała Joanna Narożna.

Przyczyną hospitalizacji miał być nadmierny stres. "Karma bywa nierychliwa, ale jest sprawiedliwa" - dodała.

Piękni i Młodzi - gwiazdy disco polo

Przypomnijmy, że początkowo zespół Piękni i Młodzi tworzyli małżonkowie Magdalena Narożna i Dawid Narożny oraz Daniel Wilczewski.

Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają córkę Gabrielę. Byli małżonkowie postanowili wtedy kontynuować współpracę na scenie. Szybko okazało się, że oboje znaleźli już nowych partnerów.

Dawid Narożny po rozstaniu z zespołem rozpoczął karierę solową singlem "Nosiłem kwiaty ci" . Na początku 2023 r. wokalista ogłosił, że powraca z nowym składem Pięknych i Młodych. U boku wokalisty pojawiły się Joanna Narożna, obecna żona Dawida (mają 5-letniego syna Marcela), która jest w zespole DJ-ką odpowiedzialną za muzykę, oraz wokalistka oraz skrzypaczka Ela Kliś, która w programie "Szansa na sukces" zaśpiewała piosenkę "Moja kochana" zespołu Boys (obecnie jest poza grupą, zaczęła karierę solową).

Największym sukcesem zespołu Piękni i Młodzi Dawid Narożny jest piosenka "Ona działa na mnie jak" (ponad 107 mln odsłon) nagrana z popularnymi tiktokerami: AGBE i Bryszardem.

