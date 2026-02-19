Żona Dawida Narożnego trafiła do szpitala. Niepokojące doniesienia

Przypomnijmy, że początkowo zespół Piękni i Młodzi tworzyli małżonkowie Magdalena Narożna i Dawid Narożny oraz Daniel Wilczewski.

Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają córkę Gabrielę. Byli małżonkowie postanowili wtedy kontynuować współpracę na scenie. Szybko okazało się, że oboje znaleźli już nowych partnerów.

Żona Dawida Narożnego trafiła do szpitala

Dawid Narożny po rozstaniu z zespołem rozpoczął karierę solową singlem "Nosiłem kwiaty ci" . Na początku 2023 r. wokalista ogłosił, że powraca z nowym składem Pięknych i Młodych. U boku wokalisty pojawiły się Joanna Narożna, obecna żona Dawida (mają 5-letniego syna Marcela), która jest w zespole DJ-ką odpowiedzialną za muzykę, oraz wokalistka oraz skrzypaczka Ela Kliś, która w programie "Szansa na sukces" zaśpiewała piosenkę "Moja kochana" zespołu Boys (obecnie jest poza grupą, zaczęła karierę solową).

W mediach społecznościowych gwiazdor disco polo pokazał zdjęcie Joanny w szpitalnym łóżku. Nie zdradził jednak, dlaczego trafiła ona do tej placówki.

"Nic nie boli bardziej niż widok ukochanej osoby w szpitalu... Czasem należy troszkę zwolnić, zadbać o zdrowie psychiczne swoje i swoich bliskich... Kochani, dbajcie o siebie, o swoje zdrowie" - napisał Dawid Narożny.

Pod postem pojawiło się blisko 900 komentarzy. Wśród nie brak jednak głosów, że wokalista w ramach "dbania o zdrowie psychiczne najbliższych" nie powinien publikować zdjęcia ukochanej ze szpitalnego łóżka.

Joanna Narożna przerwała milczenie

Późnym popołudniem swoje oświadczenie opublikowała sama Joanna Narożna. Z wpisu wynika, że przyczyną był nadmierny stres.

"Kochani, bardzo dziękuję Wam za setki wiadomości, troskę i wsparcie. To dla mnie naprawdę wiele znaczy. Potrzebuję teraz kilku dni, żeby odetchnąć i poukładać wszystko w sobie. W naszym życiu wydarzyło się coś bardzo bolesnego. Czasem człowiek dźwiga w sobie za dużo - emocji, stresu, niesprawiedliwości - i w pewnym momencie organizm mówi 'dość'..." - napisała.

"Mam nadzieję, że osoby, które w ostatnim czasie przyczyniły się do tego ogromu stresu, będą potrafiły spojrzeć w lustro z czystym sumieniem. Dzisiejszy dzień pokazał mi podwójnie, że sprawiedliwości na tym świecie często po prostu nie ma... Na pewno wrócę do Was z tym tematem i powiem Wam, co się wydarzyło - nie tylko mnie, ale naszej rodzinie..." - dodała żona Dawida Narożnego.

Największym sukcesem zespołu Piękni i Młodzi Dawid Narożny jest piosenka "Ona działa na mnie jak" (ponad 107 mln odsłon) nagrana z popularnymi tiktokerami: AGBE i Bryszardem.

