Pierwszy półfinał "Disco Star" już za nami. Występy uczestników oceniaj jury w składzie: Magdalena Narożna, Marcin Miller (Boys), Zenek Martyniuk i Skolim. Komu udało się dostać do wielkiego finału programu?

Disco Star 2026: Kto przeszedł do finału?

Na scenie w obecnej edycji prezentują się nie tylko doświadczeni wykonawcy, ale i debiutanci, którzy swoją charyzmą zachwycają jurorów i oglądających. Teraz zakończyła się pierwsza część półfinału, w której poznaliśmy czterech wykonawców, którzy zawalczą o wielką wygraną. Jurorzy w swojej ocenie brali pod uwagę nie tylko same umiejętności wokalne, ale i zachowanie na scenie oraz kontakt z publicznością.

Mimo trudności w podjęciu decyzji, do finału "Disco Star" dostali się:

Ania Amy (Anna Woźnica)

B-Twin

Prezydent

Zolie (Karolina Żółkiewska)

Komentarze internautów na oficjalnym profilu Polsatu na Facebooku podkreślają tylko, że wybór ten nie był łatwy. Wiele osób podkreśla, że Erwin Paczkowski powinien przejść dalej: "Trochę zwrotów akcji się pojawiło. Szkoda Erwina i Adriana, ale brawo Prezydent, B-Twin, Zolie i Ania Amy. Pięknie, super odcinek, ogólnie całość fajnie się oglądało. Za wszystkich trzymam kciuki", "Szkoda bardzo Erwina Paczkowskiego, że się nie dostał. Ale mimo to zachęcam, aby powrócił w przyszłym roku", Szkoda Erwina Paczkowskiego, ale cóż, gratuluję finalistom", "Jak dla mnie na pewno w finale powinien być Erwin!".

Przypomnijmy, że drugi półfinał "Disco Star" emitowany będzie na antenie Polsatu w piątek 13 lutego o godzinie 19:55. Z kolei wielki finał talent show planowany jest na 22 lutego i transmitowany będzie na żywo!

