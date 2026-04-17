Zenek Martyniuk wystąpił na otwarciu kebaba. Tłumy przed galerią w Lublinie

Nowy punkt sieci Piri Piri w Galerii Olimp miał być kolejnym elementem kulinarnej mapy Lublina. W praktyce stał się jednak wydarzeniem, które żyło własnym rytmem. Organizatorzy od początku zapowiadali, że gościem specjalnym będzie Zenek Martyniuk, co natychmiast przełożyło się na zainteresowanie mieszkańców.

Na miejscu pojawiły się tłumy, a atmosfera szybko zaczęła przypominać bardziej lokalny festyn niż klasyczne otwarcie restauracji. Wśród atrakcji znalazły się m.in. darmowe porcje dla pierwszych klientów, tort powitalny oraz nowe pozycje w menu, w tym bułka neapolitańska i Smash Oklahoma. Jednak to nie gastronomiczne nowości przyciągały największą uwagę.

"Oglądam wasze rolki na TikToku"

Sam Martyniuk podszedł do zaproszenia bez dystansu i z wyraźną ciekawością. Jak przyznał w rozmowie telefonicznej z właścicielem lokalu:

"Piri Piri? Znam. Oglądam wasze rolki na TikToku i jestem bardzo ciekawy, jak smakuje ten wasz kebab i wasze nowe kurczaki. Chętnie przyjadę".

Ten krótki cytat szybko obiegł media społecznościowe, wpisując się w charakter całego wydarzenia, które od początku mocno funkcjonowało w internetowej przestrzeni.

Pierwszy plenerowy koncert w tym roku

Dla lidera zespołu Akcent był to pierwszy plenerowy występ w 2026 roku. Artysta zaprezentował kilka swoich utworów, w tym "Mandacik", "Czekam na Ciebie" oraz "Przekorny los". Publiczność, która zebrała się przed lokalem, szybko włączyła się we wspólne śpiewanie, co tylko podkreśliło nieformalny charakter wydarzenia.

Obecność Zenona Martyniuka była bez wątpienia jednym z najmocniejszych elementów całej akcji promocyjnej. W świecie, gdzie gastronomiczne otwarcia coraz częściej walczą o uwagę w mediach społecznościowych, taki ruch okazał się skuteczny. Nagrania z Lublina szybko zaczęły krążyć w internecie, pokazując tłum, śpiew i scenę ustawioną tuż przy lokalu.

Zenek Martyniuk od lat pozostaje jedną z najpopularniejszych postaci polskiej muzyki tanecznej. Lider Akcentu ma na koncie dziesiątki hitów, które stały się stałym elementem wesel, imprez plenerowych i radiowych playlist. "Przez twe oczy zielone" czy "Życie to są chwile" od dawna funkcjonują jako współczesne klasyki gatunku.

Sensacyjna bitwa w "The Voice Kids": Miny trenerów mówią wszystko TVP