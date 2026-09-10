Zenek Martyniuk: Czas pokaże. Ruszyły nagrania do nowej edycji "Disco Star"

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Ruszyły nagrania do jubileuszowej, 10. edycji programu "Disco Star", którego celem jest wyłonienie nowej gwiazdy muzyki tanecznej. Show cieszy się takim zainteresowaniem, że poza anteną Polo TV można go również oglądać w Polsacie.

Zenek Martyniuk, juror programu Disco Star, w białej koszulce polo siedzi na żółtej kanapie i gestykuluje.
Zenek Martyniuk jest jednym z jurorów programu "Disco Star"AKPA AKPA

Program "Disco Star" powrócił na antenę Polo TV w 2024 r. po ponad pięciu latach przerwy, okazując się wielkim sukcesem. Finał ósmej edycji przyciągnął ponad 200 tys. widzów, a całkowity zasięg serii - wliczając oglądalność poza domem - sięgnął 4,5 miliona widzów.

Dzięki temu od dziewiątej odsłony show trafił również na główną antenę Polsatu, a w szczytowym momencie oglądalność zbliżała się do prawie miliona osób. Decyzją widzów zwyciężczynią została Daria Negra.

"Disco Star": Jurorzy na planie nowej edycji

W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie czwórki jurorów, którzy rozpoczęli nagrania do jubileuszowej, 10. edycji. Przypomnijmy, że uczestników oceniają Marcin Miller z grupy Boys (w jury od samego początku), Magda Narożna (Piękni i Młodzi), Zenek Martyniuk (Akcent) i polski król latino - Skolim, który przed laty również próbował swoich sił w programie.

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"Wystartowaliśmy! Jurorzy 'Disco Star' meldują się na posterunku. Szukamy nowych gwiazd muzyki tanecznej. Jak nam pójdzie? Czas pokaże" - czytamy w opisie zdjęcia.

Dodajmy, że cytat "czas pokaże" z wywiadu Zenka Martyniuka dla Pomponika stał się wiralem i tematem licznych memów.

W programie "Disco Star" swoje pierwsze kroki stawiali m.in. Daniel Biczak, obecny wokalista zespołu Piękni i Młodzi, MiłyPan czy Karol Zawrotniak z grupy Defis.

Przypomnijmy, że zwycięzca show w nagrodę otrzyma tytuł gwiazdy, 50 tys. zł i prawo do występu na jednym z wielkich koncertów Polsatu. Żeby awansować do dalszego etapu, należy zdobyć co najmniej trzy zielone gwiazdki od czwórki jurorów. W wielkim finale decydują już telewidzowie.

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