Program "Disco Star" powrócił na antenę Polo TV w 2024 r. po ponad pięciu latach przerwy, okazując się wielkim sukcesem. Finał ósmej edycji przyciągnął ponad 200 tys. widzów, a całkowity zasięg serii - wliczając oglądalność poza domem - sięgnął 4,5 miliona widzów.

Dzięki temu od dziewiątej odsłony show trafił również na główną antenę Polsatu, a w szczytowym momencie oglądalność zbliżała się do prawie miliona osób. Decyzją widzów zwyciężczynią została Daria Negra.

"Disco Star": Jurorzy na planie nowej edycji

W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie czwórki jurorów, którzy rozpoczęli nagrania do jubileuszowej, 10. edycji. Przypomnijmy, że uczestników oceniają Marcin Miller z grupy Boys (w jury od samego początku), Magda Narożna (Piękni i Młodzi), Zenek Martyniuk (Akcent) i polski król latino - Skolim, który przed laty również próbował swoich sił w programie.

"Wystartowaliśmy! Jurorzy 'Disco Star' meldują się na posterunku. Szukamy nowych gwiazd muzyki tanecznej. Jak nam pójdzie? Czas pokaże" - czytamy w opisie zdjęcia.

Dodajmy, że cytat "czas pokaże" z wywiadu Zenka Martyniuka dla Pomponika stał się wiralem i tematem licznych memów.

W programie "Disco Star" swoje pierwsze kroki stawiali m.in. Daniel Biczak, obecny wokalista zespołu Piękni i Młodzi, MiłyPan czy Karol Zawrotniak z grupy Defis.

Przypomnijmy, że zwycięzca show w nagrodę otrzyma tytuł gwiazdy, 50 tys. zł i prawo do występu na jednym z wielkich koncertów Polsatu. Żeby awansować do dalszego etapu, należy zdobyć co najmniej trzy zielone gwiazdki od czwórki jurorów. W wielkim finale decydują już telewidzowie.