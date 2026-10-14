Zenek i Skolim nie pojawili się na weselu Narożnej. "Nie chciałam widowiska"

Magda Narożna, Zenek Martyniuk i Skolim wspólnie oceniają uczestników programu "Disco Star". Widzowie mogą więc zastanawiać się, dlaczego obu wokalistów zabrakło na ślubie koleżanki z jury. Liderka Pięknych i Młodych zapewnia, że nie stoi za tym żaden konflikt.

Przygotowując listę gości, zaprosiła osoby obecne w jej prywatnym życiu, z którymi utrzymuje regularny kontakt również poza sceną i planem telewizyjnym.

"Owszem, znam chłopaków, ale ja na wesele zapraszałam osoby, z którymi naprawdę mam kontakt codzienny, z którymi rozmawiam, a nawet jak nie widzę się z nimi codziennie, to mamy kontakt często, z którymi odwiedzamy się w domach. To jest dla mnie najważniejsze" - powiedziała Jastrząb Post.

Magda Narożna nie chciała gwiazdorskiego wesela

Wokalistka podkreśliła, że darzy kolegów z branży szacunkiem, ale nie zamierzała tworzyć listy zaproszonych na podstawie zawodowych znajomości. Zależało jej, aby ślub pozostał prywatnym wydarzeniem, a nie zamienił się w branżową imprezę.

"Ja bardzo szanuję wszystkich z mojej branży, ale nie chciałam z tego robić widowiska, bo to jest dla mnie najmniej istotne" - wyjaśniła.

Brak Zenka Martyniuka i Skolima na weselu nie wpłynął na ich dalszą współpracę. Niedługo po uroczystości Narożna wróciła na plan "Disco Star", gdzie ponownie spotkała obu muzyków oraz Marcina Millera.

Magda Narożna i Krzysztof Romaniuk wzięli ślub po sześciu latach

Magda Narożna i Krzysztof Romaniuk znali się jeszcze w czasach szkolnych, ale ich drogi zeszły się ponownie dopiero po latach. W 2020 roku zaręczyli się podczas pobytu w Rzymie. Na ślub zdecydowali się sześć lat później.

Ceremonia odbyła się 26 września na Podlasiu. Para nie zapowiadała uroczystości, a zdjęciami podzieliła się dopiero po fakcie. W jednym z najważniejszych momentów wokalistce towarzyszyła córka Gabriela, która poprowadziła ją do ołtarza.

Po ślubie nowożeńcy szybko wrócili do obowiązków. Udało im się jednak wygospodarować tydzień na wspólny wyjazd.

"Znaleźliśmy chwilę, żeby polecieć chociaż na tydzień takiego wspólnego wypoczynku, leżenia. Poleniuchowałam, ale oczywiście i miasto było zwiedzone" - opowiadała artystka w "Telemagazynie".