Zaskakujące zakończenie odcinka "Halo tu Polsat". Widzowie nie kryli zachwytu
Pierwszy po wakacyjnej przerwie odcinek "Halo tu Polsat" dostarczył widzom wielu emocji. Nowy duet prowadzących - Ewa Wachowicz i Krzysztof Ibisz - zadebiutował na antenie, a finał programu zaskoczył wszystkich, gdy gospodarze dali się ponieść muzyce i wspólnie ruszyli w tan.
Ewa Wachowicz dołączyła oficjalnie do grona prowadzących poranny program Polsatu. Jej występ u boku Krzysztofa Ibisza od razu spotkał się z ciepłym przyjęciem widzów, którzy w mediach społecznościowych dzielili się pozytywnymi komentarzami. Wachowicz przyznała, że od samego początku mogła liczyć na wsparcie telewizyjnego partnera i całej ekipy produkcyjnej, co sprawiło, że szybko poczuła się w studiu jak w domu.
"Mandacik" rozgrzał atmosferę
Odcinek zakończył się w wyjątkowo energetycznym stylu. Gośćmi programu byli Zenek Martyniuk oraz zespół Łobuzy. Artyści na początku rozmowy wręczyli prowadzącym symboliczny "mandacik za przekroczenie piękności", nawiązując do słów swojego przeboju. Następnie opowiedzieli o kulisach powstania hitu "Mandacik" i zaprezentowali go w studio.
W trakcie występu Krzysztof Ibisz spontanicznie zaprosił Ewę Wachowicz do tańca, a chwilę później na parkiecie dołączył do nich także Mateusz Gessler - zajmujący się kulinarnym segmentem programu.
Spontaniczny taniec podbił serca widzów
Scena ta szybko stała się jednym z najgłośniej komentowanych momentów programu. Roztańczona atmosfera wywołała uśmiechy nie tylko w studiu, ale też w domach widzów. Internauci podkreślali, że właśnie takich chwil brakuje w telewizji śniadaniowej.
"Fajne zakończenie - na wesoło", "Super", "Kocham" - pisali w komentarzach.