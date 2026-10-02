Skolim to piosenkarz, którego okrzyknięto Królem Polskiego Latino. Wszystko dzięki tanecznym hitom, takim jak "Wyglądasz idealnie", "Daj mi jedno słowo", "Temperatura" czy "Palermo", które z łatwością osiągają wielomilionowe wyświetlenia, stając się viralami w mediach społecznościowych. Gwiazdor rozwija nie tylko karierę muzyczną, lecz także aktorską (grając w serialu "Barwy Szczęścia") i spełnia się w roli biznesmana - jest właścicielem stacji benzynowej w Czeremsze na Podlasiu, słynącej z różowego wystroju i konkurencyjnych cen.

Nie od dziś wiadomo, że kariera Skolima pędzi w zatrważającym tempie. Gwiazdor znany jest m.in. ze swoich rekordów koncertowych - potrafi występować w kilku miastach jednego dnia, nawet jeśli dzielą je setki kilometrów, a na miejsce jest w stanie dotrzeć jedynie helikopterem. W rozpoczynającym się październiku wokalista ma zaplanowanych aż 55 show, które w harmonogramie rozpisane zostały na 25 dni - tyle razy w jednym miesiącu jeszcze nie grał!

Skolim znalazł czas na nagranie nowej płyty! Znamy tytuł i kilka piosenek, które się na niej znajdą

Okazuje się, że mimo kalendarza pękającego w szwach Skolimowski znalazł czas na nagranie kolejnego albumu. W mediach społecznościowych radia VOX FM poinformował, że jego najnowszy krążek będzie nosił tytuł "Skolim 96" - nawiązując do jego roku urodzenia. Nad wydawnictwem miał pracować ponad rok. Okładka płyty z kolei utrzymana będzie w jednolitej, niebieskiej kolorystyce.

Tracklista krążka ma składać się z aż 17 tanecznych kompozycji. Na płycie znajdą się zarówno niewydane wcześniej utwory, jak i single, które fani zdążyli już poznać na przestrzeni ostatnich miesięcy. Wśród nich znajdzie się tytułowy hit "96", do którego teledysk Skolim zaprezentował już pod koniec 2024 r.

Na albumie pojawi się też numer "Adrenalina", nagrany we współpracy z producentem Divixem. Nie zabraknie również "To jest to" oraz "Posłuchaj Mała".

Dokładna data wydania "Skolim 96" wciąż pozostaje tajemnicą. Szczegóły dotyczące premiery oraz startu sprzedaży fizycznych wydań płyty mają zostać ogłoszone przez gwiazdora w kolejnych komunikatach w mediach społecznościowych.