Zagra rekordową liczbę koncertów, a w międzyczasie szykuje się do premiery. Fani Skolima tylko na to czekali!

Weronika Figiel

Weronika Figiel

W karierze Skolima nadchodzi niezwykle intensywny czas. Choć wydawało się, że po letnim sezonie koncertowym gwiazdor zdoła nieco odpocząć, na październik zaplanował sobie kolejnych 55 występów. Dodatkowo jest to miesiąc urodzin Skolimowskiego, w związku z czym niektóre show przyjmą wyjątkową formę hucznej imprezy. Okazuje się, że w międzyczasie autor hitu "Temperatura" szykuje się także do premiery nowego albumu! Co już wiemy na temat płyty "Skolim 96"?

Skolim, mężczyzna o blond włosach, w niebieskiej kurtce i białym T-shircie na tle ciemnej planszy ze złotymi grafikami.
SkolimPIOTR ANDRZEJCZAK/MWMEDIAMWMedia

Skolim to piosenkarz, którego okrzyknięto Królem Polskiego Latino. Wszystko dzięki tanecznym hitom, takim jak "Wyglądasz idealnie", "Daj mi jedno słowo", "Temperatura" czy "Palermo", które z łatwością osiągają wielomilionowe wyświetlenia, stając się viralami w mediach społecznościowych. Gwiazdor rozwija nie tylko karierę muzyczną, lecz także aktorską (grając w serialu "Barwy Szczęścia") i spełnia się w roli biznesmana - jest właścicielem stacji benzynowej w Czeremsze na Podlasiu, słynącej z różowego wystroju i konkurencyjnych cen.

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Skolim idzie na rekord! Zagra 55 koncertów w 25 dni

Tymoteusz Hołysz
Tymoteusz Hołysz

Nie od dziś wiadomo, że kariera Skolima pędzi w zatrważającym tempie. Gwiazdor znany jest m.in. ze swoich rekordów koncertowych - potrafi występować w kilku miastach jednego dnia, nawet jeśli dzielą je setki kilometrów, a na miejsce jest w stanie dotrzeć jedynie helikopterem. W rozpoczynającym się październiku wokalista ma zaplanowanych aż 55 show, które w harmonogramie rozpisane zostały na 25 dni - tyle razy w jednym miesiącu jeszcze nie grał!

Skolim znalazł czas na nagranie nowej płyty! Znamy tytuł i kilka piosenek, które się na niej znajdą

Okazuje się, że mimo kalendarza pękającego w szwach Skolimowski znalazł czas na nagranie kolejnego albumu. W mediach społecznościowych radia VOX FM poinformował, że jego najnowszy krążek będzie nosił tytuł "Skolim 96" - nawiązując do jego roku urodzenia. Nad wydawnictwem miał pracować ponad rok. Okładka płyty z kolei utrzymana będzie w jednolitej, niebieskiej kolorystyce.

Tracklista krążka ma składać się z aż 17 tanecznych kompozycji. Na płycie znajdą się zarówno niewydane wcześniej utwory, jak i single, które fani zdążyli już poznać na przestrzeni ostatnich miesięcy. Wśród nich znajdzie się tytułowy hit "96", do którego teledysk Skolim zaprezentował już pod koniec 2024 r.

Na albumie pojawi się też numer "Adrenalina", nagrany we współpracy z producentem Divixem. Nie zabraknie również "To jest to" oraz "Posłuchaj Mała".

Dokładna data wydania "Skolim 96" wciąż pozostaje tajemnicą. Szczegóły dotyczące premiery oraz startu sprzedaży fizycznych wydań płyty mają zostać ogłoszone przez gwiazdora w kolejnych komunikatach w mediach społecznościowych.

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