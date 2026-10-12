Skolim pożegnał się już ze swoimi latami dwudziestymi - zaczął świętować swoje 30. urodziny kilka dni przed właściwą urodzinową datą. Discopolowiec obchodził wyjątkowy czas już kilka dni przed właściwymi urodzinami, które wypadają 9 października i, jak wiadomo, zrobił to z rozmachem. Na festyn w Siemiatyczach zaproszone były gwiazdy disco polo, jak i najmłodsi fani.

Wydarzenie odbyło się dzień przed prawdziwymi urodzinami Skolima. Festyn wystartował już o godzinie 15:00 i właśnie wtedy otworzyło się dla uczestników wydarzenia specjalne miasteczko urodzinowe. Na przybyłych gości czekała strefa z grillem, atrakcje dla dorosłych i najmłodszych oraz degustacja autorskich produktów firmowanych nazwiskiem piosenkarza.

Główna część koncertowa rozpoczęła się punktualnie o godzinie 18:00. Na scenie w Siemiatyczach pojawili się m.in. Zenek Martyniuk, Cleo, Crack House, Prymaki, Zorka, Raider, Dance 2 Disco czy taneczna grupa Jo Art Show. Przed publiką nie zabrakło również samego solenizanta, który zaprezentował swoje największe hity.

Co Skolim dostał na urodziny? Klasyczne koperty, wędka i nostalgiczne zabawki

Skolim ma w swoim dorobku przeboje takie jak "Moja dama", "Dziewczyno piękna", "Palermo", "Temperatura, otwiera się w nowym oknie", "Ona mi dała" oraz "Wyglądasz idealnie", dzięki któremu w 2022 roku udało mu się podbić internet. Klip do tego utworu zdobył już ponad 272 miliony wyświetleń w serwisie YouTube. Na fali popularności "polski król latino" publikował kolejne numery, które z czasem przypieczętowały jego pozycję w branży. Wyświetlenia utworów "Wejdę wyjdę, otwiera się w nowym oknie", "Posłuchaj mała", "Dziewczyno piękna" we współpracy z Cleo czy chociażby kawałka "96" sprawiły, że popyt na działalność Skolima stale rośnie. Niedawno postanowił połączyć siły z Blanką przy piosence "Niewinna", wydał "Mamacitę" z Justyną Steczkowską, a później ponownie zaprosił do współpracy Cleo.

"Moja misja to dawać ludziom uciechę. Chyba po prostu do tego jestem stworzony. (...) Z takiego założenia wychodzę - jak ja mam więcej, mogę podzielić się z ludźmi. Wszędzie, gdzie się pojawiam, chcę, żeby było to przyjazne miejsce dla ludzi i żeby każdy czuł się dobrze" - przyznał discopolowiec Interii Muzyce, a w najnowszej rozmowie wideo zdradził, co dostał na urodziny.

"Dostałem motorynkę Romet Pony, dostałem wędkę, dostałem piłkę, dostałem troszkę kasiory. Dostałem również dzieła sztuki, dostałem mnóstwo alkoholi, dostałem troszkę słodyczy. Dostałem super rzeczy" - wyznał Wirtualnej Polsce Skolim, tym samym zdradzając, czego nie pokazały kamery.

"Myślę, że ilości wypitego alkoholu, uśmiechu ludzi, ciężkiej pracy ludzi, którzy to organizowali, firmy, które się złożyły na to. Może zakulisowo pewnych rozmów też nie pokazało. Chociaż myślę, że i tak dużo zostało pokazane" - dodał.



