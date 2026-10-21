Wypowiedź Skolima wywołała poruszenie. "Mogę ich wszystkich naraz wykupić". Kuba Wojewódzki krótko go podsumował

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Ostatnio w mediach głośno zrobiło się o kontrowersyjnej wypowiedzi Skolima na temat warszawskich raperów. Król Polskiego Latino stwierdził bowiem, że "mógłby ich wszystkich kupić naraz". Zasugerował, że jest jednym z najbogatszych artystów w kraju i nikt nie jest w stanie go przebić, jednocześnie przypominając, że "pieniądze nie są najważniejsze". Głośna wypowiedź piosenkarza nie umknęła uwadze Kuby Wojewódzkiego.

Skolim w sportowej kurtce z napisem, siedzi na kanapie; obok zdjęcie Kuby Wojewódzkiego w okularach.
Kuba Wojewódzki odniósł się do głośnych słów SkolimaPiętka Mieszko/Jacek KurnikowskiAKPA

Skolim zaskarbił sobie sympatię słuchaczy tanecznymi hitami, takimi jak "Palermo", "Temperatura" czy "Daj mi jedno słowo", które z łatwością osiągały wielomilionowe wyświetlenia i stawały się viralami w sieci. Wszystko zaczęło się od przeboju "Wyglądasz idealnie", który zmienił bieg kariery gwiazdora i pozwolił mu zyskać tytuł Króla Polskiego Latino. Dziś piosenkarz rozwija się nie tylko muzycznie, lecz także w przestrzeni biznesowej - nie raz udowodnił, że ma głowę do interesów.

Konrad Skolimowski regularnie sprzedaje gadżety sygnowane swoim pseudonimem, a nawet artykuły spożywcze, takie jak parówki czy lody. Otworzył też własny pensjonat wypoczynkowy, a najsłynniejszą inwestycją artysty stała się stacja benzynowa w Czeremsze na Podlasiu, o której różowym wystroju i konkurencyjnych cenach od wielu miesięcy rozpisują się media w całej Polsce. Niedawno gwiazdor postanowił powtórzyć sukces w Olecku, gdzie powstała kolejna stacja, która przechodzi fazę testową.

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Skolim podsumował polskich raperów. "Chwalą się tym, czego nie mają". Kontrowersyjne słowa zrobiły szum w mediach

W jednym z ostatnich wywiadów Skolim podzielił się kontrowersyjną opinią na temat swoich zarobków. Wspomniał o raperach z Warszawy, którzy jego zdaniem jedynie udają bogatych. Ich rzekome luksusowe życie, drogie samochody i ekskluzywne hotele mają być złudną kreacją medialną. Król Polskiego Latino stwierdził wprost, że jeśli by zechciał, to mógłby ich wszystkich wykupić.

"Raperzy wywodzą się z ulic. Chwalą się tym, czego nie mają. Wynajmują samochody i apartamenty. Ja, powiedzmy szczerze, mógłbym im wypożyczyć do teledysku apartament czy samochód..." - mówił.

"Uważam, że wśród artystów, wśród tych warszawskich pozerów, mógłbym ich wszystkich kupić naraz, nie? Tych raperów, którzy wynajmują np. fury czy coś, mogę ich kupić wszystkich" - dodawał po chwili Skolim.

Skolim uważa, że jest jednym z najbogatszych artystów? "Mogę ich wszystkich naraz wykupić"

Piosenkarz zauważył, że zarobki nie są dla niego najważniejsze, jednak mimo to uważa, że jest obecnie jednym z najbogatszych Polaków. Porównał się do innych gwiazd, przyznając, że szanuje ich twórczość, lecz finansowo byłby w stanie momentalnie ich wykupić.

"Nie uważam, że pieniądze są najważniejsze. (...) Natomiast tyle, ile koncertów gram i zagrałem, to nie ma podjazdu żaden człowiek: żaden raper, popowiec czy rocker. Szanuję ich muzycznie, natomiast jeśli wchodzimy na ten aspekt finansowy, to (...) mogę ich wszystkich naraz wykupić" - skwitował wówczas autor hitu "Temperatura".

Głośne słowa Skolima dotarły do Kuby Wojewódzkiego. Dziennikarz krótko podsumował jego wypowiedź

Bezkompromisowe wypowiedzi Skolima nie umknęły uwadze Kuby Wojewódzkiego, który skrzętnie opisuje absurdy show-biznesu w swoich felietonach "Mea pulpa" dla "Polityki". Tym razem w tekście nawiązał do wypowiedzi muzyka, wyśmiewając jego przekonania. "'Mógłbym ich wszystkich kupić'. To Skolim o warszawskich raperach. To ten moment, kiedy film 'Jesteś Bogiem' wchodzi za mocno" - można było przeczytać w tygodniku.

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