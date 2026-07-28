Willa Skolima przyciąga fanów z całej Polski. Ceny za nocleg zwalają z nóg

Konrad Skolimowski od kilku lat wykorzystuje swoją popularność na wiele sposobów. Wokalista potrafi zagrać kilka koncertów jednego dnia, regularnie wydaje nowe piosenki, a przy okazji rozwija kolejne biznesy.

W oficjalnym sklepie "króla Latino" znajdziemy już nie tylko koszulki i płyty. Są tam perfumy, etui na telefony, kubki, szkolne akcesoria, artykuły plażowe, bielizna, a nawet walizki. Za średni model trzeba zapłacić 260 zł.

Artysta pojawiał się również w reklamach wyrobów mięsnych. Jego pseudonim trafił na opakowania kiełbas, kabanosów i kaszanki. Do tego doszedł biznes paliwowy.

Skolim postanowił więc pójść krok dalej. Skoro fani mogą słuchać jego muzyki, nosić jego ubrania i używać jego perfum, to mogą też spędzić urlop w jego pensjonacie.

Willa Skolima znajduje się tuż przy plaży

Willa Drako mieści się w Międzyzdrojach, przy ulicy Mieszka I. Od morza dzieli ją około 150 metrów. W pobliżu znajdują się również molo, Promenada Gwiazd, restauracje, kawiarnie i sklepy.

Wokalista zaczął promować obiekt w mediach społecznościowych jeszcze przed rozpoczęciem sezonu.

"Najpiękniejszy nadmorski kurort, czyli Międzyzdroje. Zapraszam wszystkich bardzo gorąco. Dzwońcie i rezerwujcie terminy. Coraz częściej możecie mnie tutaj zobaczyć" mówił.

Pensjonat Skolima do wynajęcia Piotr Kamionka/Booking East News

Willa Drako nie jest luksusowym hotelem. To klasyczny nadmorski pensjonat z pokojami dwuosobowymi, trzyosobowymi i większymi apartamentami.

Goście mają do dyspozycji prywatne łazienki, telewizory, lodówki, czajniki i bezpłatne Wi-Fi. W części pokoi znajdują się również balkony. Na zewnątrz można skorzystać z ogrodu i sprzętu do grillowania.

Skolim zadbał także o odpowiednią promocję własnej marki. Na miejscu sprzedawane są ubrania i gadżety z jego sklepu. Artysta zapowiadał również upominki pozostawiane w pokojach. Według relacji gości są to między innymi próbki jego perfum.

Wnętrze pensjonatu Skolima Piotr Kamionka/Booking East News

Ile kosztuje weekend u Skolima?

Wszystko zależy od terminu. W wakacje, szczególnie podczas weekendów, ceny są znacznie wyższe niż we wrześniu czy poza sezonem.

W jednej z lipcowych ofert za dwie noce w pokoju dwuosobowym z balkonem trzeba było zapłacić około 1119 zł. Była to opcja bezzwrotna.

Pokój dla trzech osób kosztował 2382 zł. Czteroosobowy apartament wyceniono na 2075 zł, a dwie noce w apartamencie dla sześciu gości na 3495 zł.

Pensjonat Skolima Piotr Kamionka/Booking East News

W innych terminach noc w najmniejszym pokoju kosztowała od około 314 do 625 zł. W przypadku dużego apartamentu ceny mieściły się w przedziale od około 490 do 850 zł za dobę.

We wrześniu pojawiały się oferty zaczynające się nawet od 150-200 zł. Warto więc dokładnie sprawdzić kalendarz, ponieważ różnica między poszczególnymi terminami może wynosić kilkaset złotych.

Goście przyjeżdżający samochodem muszą zapłacić dodatkowo za parking. Od końca kwietnia do początku września miejsce kosztuje 50 zł za dobę. Po sezonie stawka spada do 30 zł.

Willa przyjmuje dzieci w każdym wieku. Za łóżeczko dla malucha trzeba dopłacić 50 zł. Dodatkowe łóżko dla starszego dziecka kosztuje 80 zł za noc.

Wczasowicze chwalą willę Skolima

Pensjonat zbiera dobre opinie. Najczęściej chwalone są czystość, lokalizacja i obsługa.

"Czysty, zadbany pokój. Świetna lokalizacja obiektu" napisała jedna z osób.

"Z całego serca polecam. Pobyt był wspaniały, gospodarze mili i pomocni. Mamy nadzieję, że jeszcze tutaj wrócimy" dodał inny gość.

Według Momondo Willa Drako otrzymała ocenę 9,1 na podstawie ponad 900 recenzji. Szczególnie wysoko oceniono położenie pensjonatu oraz stosunek jakości do ceny.



