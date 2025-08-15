7. edycję "Must Be The Music" wygrał zespół Sachiel, jednak to nie on budził najwięcej emocji. Widzowie popularnego formatu Polsatu mogli oglądać w programie zmagania grupy disco polo. Piękni i Młodzi, bo tak nazywa się grupa, to tak naprawdę formacja założona przez Magdalenę i Dawida Narożnych oraz Daniela Wilczewskiego w 2010 roku. Na swoim koncie zespół ma wiele hitów, takich jak "Niewiara", "Kocham się w Tobie", "Ona jest taka cudowna" czy chociażby "Czułe Słowa (My Oh My)". Z czasem relacja Magdaleny i Dawida Narożnych się pogorszyła, a w tle pojawił się duży spór.

Spór Magdaleny i Dawida Narożnych. Zapadła decyzja ws. "Pięknych i Młodych"

Po głośnym rozwodzie pary obie strony poszły w swoją stronę. Od 2020 roku zamiast Dawida Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występuje wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku, Daniel Biczak. Dawid Narożny nie nadał jednak za wygraną i postanowił również występować pod nazwą discopolowego zespołu, co poskutkowało istnieniem dwóch zespołów na rynku o takiej samej nazwie.

Magdalena Narożna żywo angażowała się w formalny spór z byłym mężem o prawo do posługiwania się nazwą "Piękni i Młodzi", którą wspólnie stworzyli lata temu. Wczoraj, 14 sierpnia br., poinformowała, że Urząd Patentowy przyznał jej świadectwo ochronne na tę nazwę.

"Mimo że nie dzieliliśmy się z wami wcześniej procesem rejestracji, cały czas aktywnie działaliśmy na drodze prawnej" - napisała wokalistka. "Jesteśmy przeszczęśliwi, że ostateczną i prawomocną decyzją Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej nasze wspólne prawo do znaku towarowego Piękni i Młodzi zostało potwierdzone, a nasze stanowisko uznane za w pełni zasadne. Wierzymy, że i Wy będziecie dzielić z nami nasze szczęście" - przekazała w swoich mediach społecznościowych Magdalena Narożna.

"Przysługuje nam prawo wyłącznego używania znaku towarowego 'Piękni i Młodzi' w sposób zarobkowy i zawodowy na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (...) Używanie przez osoby trzecie w obrocie gospodarczym znaku tożsamego lub podobnego do znaku 'Piękni i Młodzi' jest bezprawne" - ogłosiła Narożna, jednak Dawid Narożny nie zabrał jeszcze głosu w sprawie.

