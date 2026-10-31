Magdalena Narożna to piosenkarka znana z zespołu Piękni i Młodzi. Pochodząca z Łomży formacja kilka lat temu podbiła polski rynek przebojami "Kocham się w tobie" i "Ona jest taka cudowna" (ponad 101 mln odsłon).

Początkowo zespół tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożni oraz Daniel Wilczewski. Grupa w 2014 r. dotarła do finału muzycznego programu Polsatu "Must Be The Music" jako pierwszy discopolowy wykonawca. Po głośnym rozwodzie pary obie strony poszły w swoją stronę. Obecnie zamiast Dawida Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występuje wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku, Daniel Biczak.

W 2019 r., podczas koncertowania na Islandii, Magda Narożna spotkała swojego dawnego kolegę ze szkolnych lat - Krzysztofa Byniaka. Niedługo później partner poprosił 37-latkę o rękę. Teraz zakochani są już po ślubie i cieszą się pierwszymi miesiącami małżeństwa.

Magdalena Narożna mieszka w malowniczym domu na Podlasiu

Choć piosenkarka kocha być na scenie, po intensywnych koncertach, telewizyjnych występach i obecności na medialnych eventach zawsze stara się znaleźć czas na odpoczynek i uzupełnienie energii. Chwile z bliskimi również odgrywają ogromną rolę w jej życiu. Narożna stworzyła więc sobie oazę spokoju w domu na Podlasiu. Tam, w otoczeniu zieleni i malowniczych krajobrazów, ładuje baterie na kolejne energetyczne koncerty Pięknych i Młodych.

"Tutaj mogę się wyciszyć po tych wszystkich koncertach, które kocham oczywiście. Kocham swoją pracę, ja kocham ten hałas, kocham ludzi wokół siebie, ale czasami człowiek po prostu ma ochotę trochę złapać takiego oddechu i poprzebywać z naturą, a tu akurat jest dla mnie najpiękniejsze miejsce na ziemi, które mogłam sobie tylko wymarzyć" - opowiadała wokalistka jakiś czas temu w "halo tu polsat".

Jak wyglądają wnętrza domu Magdaleny Narożnej?

Magdalena Narożna ceni sobie życie z dala od centrum miasta. Jej okazały dom na Podlasiu umożliwia odpoczynek od zgiełku i nerwów. Liczą się w nim spokój i prywatność. Piosenkarka urządziła wnętrza tak, aby sprzyjały więc ciepłej, rodzinnej atmosferze, ale jednocześnie były stylowe.

W centralnym punkcie domu znajduje się ogromna strefa dzienna - kuchnia połączona z salonem. To tam Magdalena spędza najwięcej czasu ze swoją córką, Gabrysią, oraz mężem i ukochanymi pupilami. W kuchni królują ciemne fronty szafek oraz eleganckie, marmurowe blaty. Jasne ściany sprawiają, że wnętrze jest przejrzyste. Drewniane belki na suficie dodają pomieszczeniu rustykalnego charakteru.

Magdalena Narożna w swojej kuchni Instagram @madzia_pim materiał zewnętrzny

W salonie z kolei uwagę zwraca marmurowy kominek, dopełniający kuchenne wnętrza. Rodzina Magdaleny Narożnej może tam odpocząć na oryginalnej huśtawce z miękkimi poduszkami.

Magdalena Narożna w swoim salonie Instagram @madzia_pim materiał zewnętrzny

Przy posiadłości Magdaleny Narożnej znajduje się duży ogród i las. Gwiazda chętnie korzysta z bliskości natury

Domowy spokój 37-letniej wokalistki gwarantuje także rozległy ogród, który otacza rezydencję, i w którym Narożna wraz z rodziną spędza wiele słonecznych dni. Jest tam dużo przestrzeni nie tylko do relaksu, lecz także do różnorodnych aktywności na świeżym powietrzu. W ogrodzie najbardziej czuć sielski charakter podlaskiej posiadłości. Artystka chętnie korzysta z bliskości natury - m.in. spacerując po pobliskim lesie, pielęgnując swoje rośliny, ale też doglądając kurnika oraz królików.