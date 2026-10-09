Przyjęcie urodzinowe Skolima odbyło się w Siemiatyczach. Na wydarzenie zostali zaproszeni zarówno fani, jak i przyjaciele Skolima ze sceny. Uczestnicy mogli bawić się na imprezie od wczesnego popołudnia, zwiedzając miasteczko urodzinowe, gdzie znalazły się m.in. grill, ogromny różowy dywan i bezpłatne pączki. Już wcześniej organizatorzy zapowiadali, że urodziny będą miały formę festynu, nie zabrakło więc też atrakcji dla najmłodszych.

Chwilę po tym, jak wokalista pojawił się w miejscu wydarzenia, fani ruszyli do zdjęć, składania życzeń i wręczania idolowi laurek i prezentów.

O godz. 18 rozpoczęła się część muzyczna. Na scenie pojawił się oczywiście solenizant, a także Zenek Martyniuk, Cleo, Prymaki, Zorka, Crack House, Raider, Dance 2 Disco oraz Jo Art Show. Uwagę fanów zwrócił szczególnie "król disco polo", który zaprezentował się w czerwonej marynarce, a stylizację uzupełnił dużym złotym naszyjnikiem i masywnymi butami.

Skolim świętuje 30. urodziny. W sieci masa komentarzy

Oczywiście w sieci szybko pojawiły się nagrania i live'y z wydarzenia, a internauci podzielili się na tych zachwyconych imprezą i tych, którzy nie są zwolennikami króla latino.

"Byłem do 1:00, najlepsze było, jak rozdawali pałeczki świecące, jak Skolim wchodził", "To były najlepsze urodziny", "I super, niech się ludzie bawią. Życie ma się jedno, korzystać, ile się da", "Skolim wymiata", "Trzeba przyznać, że ma rozmach" - pisali jedni, nawiązując jednocześnie do lotu helikopterem, którym wokalista okrążył miejsce imprezy.

"Co to za cyrk?", "Wieś śpiewa i tańczy", "Jest energia, ale chyba tylko na scenie. Żenada. Domowe przedszkole", "Impreza, jakby miał papież przyjechać", "Boże, brak słów", "Rozumiem prawie wszystko, ale bez przesady" - komentowali z kolei drudzy.

Przypomnijmy, że Skolim, a właściwie Konrad Skolimowski, zyskał ogólnopolską popularność w 2022 roku po wydaniu utworu "Wyglądasz idealnie". Oprócz kariery muzycznej prowadzi również inne biznesy - stację benzynową, pensjonat i sklep z gadżetami.



