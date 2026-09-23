Skolim to piosenkarz, który kilka lat temu podbił serca miłośników tanecznych rytmów hitem "Wyglądasz idealnie". Prędko okrzyknięto go Królem Polskiego Latino, a jego kolejne kawałki z łatwością osiągały wielomilionowe wyświetlenia, stając się viralami w mediach społecznościowych. Gwiazdor obecnie rozwija nie tylko swoją karierę muzyczną, lecz także aktorską i działalność biznesową. Występuje m.in. w serialu "Barwy Szczęścia", a także jest właścicielem stacji benzynowej w Czeremsze na Podlasiu, słynącej z różowego wystroju i konkurencyjnych cen.

9 października Skolim świętował będzie okrągłe, 30. urodziny. Z tej okazji jego wieloletni współpracownik i przyjaciel, Luxon, postanowił zorganizować przyjęcie. Impreza odbędzie się na kilka dni przed faktycznymi urodzinami Króla Polskiego Latino, a zaproszeni są na nią nawet fani!

Luxon organizuje urodzinowy koncert Skolima w Śmiglu. Będzie tort, a zaproszeni są fani

Pięć dni przed swoim wyjątkowym świętem Skolim ma zaplanowany występ w Śmiglu w województwie wielkopolskim. To właśnie tam, o godz. 19:30, odbędzie się urodzinowy koncert, za którego organizację odpowiada gitarzysta Luxon. Nie bez powodu przyjaciel wokalisty podjął się tego wyzwania - jest to jego rodzinna miejscowość. Nie tylko się w niej wychowywał, ale też właśnie tam splotły się jego losy ze Skolimem. Słuchacze mogą spodziewać się więc, że występ będzie miał zupełnie inny charakter niż standardowe show gwiazdora.

W urodzinowym koncercie mogą wziąć udział wszyscy fani Skolima, pod jednym warunkiem - że zakupią bilet na wydarzenie. Koszty wejściówek zaczynają się od 100 złotych. Wiadomo, że na scenie wybrzmią hity takie jak "Temperatura", "Wyglądasz idealnie" oraz "Palermo", ale fani będą mieli też niepowtarzalną okazję zjeść specjalny tort razem z muzykami.

Skolim gra nawet kilka koncertów dziennie. Jakie ma plany na październik?

Śmigiel to nie jedyna miejscowość, do której piosenkarz zawita w październiku. Nie od dziś wiadomo, że Skolim to rekordzista koncertowy na naszym rodzimym rynku, grający nawet kilka razy dziennie. We wrześniu miał okazję wystąpić aż 38 razy, w 15 różnych dniach koncertowych (jednego dnia odbyło się aż sześć koncertów). Październik zapowiada się równie owocnie, a w rozpisce muzyka znalazły się miasta takie jak Szczecin, Katowice, Radomsko, Tuchola, Nidzica, Nowa Sól, Toruń czy Poznań.