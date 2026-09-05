Tajemniczy projekt z Danutą Martyniuk. "Jest żądna przygody"

Alicja Rudnicka

Alicja Rudnicka

Danuta Martyniuk ma spróbować swoich sił w telewizyjnym reality show. Szczegóły produkcji pozostają na razie tajemnicą, wiadomo jednak, że żona Zenona Martyniuka zostanie postawiona w sytuacjach, z którymi dotąd nie miała do czynienia.

Danuta MartyniukAliaksandr ValodzinEast News

Przez lata pozostawała poza pierwszym planem, podczas gdy jej mąż koncertował z zespołem Akcent i cieszył się ogromną popularnością wśród fanów disco polo. Z czasem Danuta Martyniuk zaczęła jednak coraz częściej pojawiać się w mediach, udzielać wywiadów i opowiadać o swoim życiu.

Teraz ma zrobić kolejny krok i wystąpić w reality show. Jak informuje Plejada, zdjęcia do nowej edycji programu powinny rozpocząć się niebawem. Na razie nie podano jego tytułu ani nazwisk pozostałych uczestniczek.

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Danuta Martyniuk wystąpi bez Zenka

Według osoby z otoczenia Danuty Martyniuk propozycja spodobała jej się przede wszystkim ze względu na przygodowy charakter programu. Udział w produkcji ma być dla niej okazją do sprawdzenia się w zupełnie nowej roli.

"Danusia będzie musiała się odnaleźć w jak dotąd nieznanych jej warunkach. W programie zobaczymy też inne popularne panie, ale ona sama jeszcze nie wie, kto będzie jej towarzyszył. Postanowiła wziąć udział w programie, bo jest żądna przygody i na dobre chce wyjść z cienia" - przekazał informator Plejady.

Ani Danuta Martyniuk, ani przedstawiciele stacji nie potwierdzili jeszcze tych doniesień. Nie wiadomo więc, z jakimi zadaniami zmierzą się uczestniczki i kiedy program trafi na antenę.

Zanim pojawiła się w show-biznesie, pracowała w szpitalu

Telewizyjne wyzwanie będzie dalekie od zawodowych doświadczeń Danuty Martyniuk. Zanim stała się osobą rozpoznawalną, pracowała jako pielęgniarka na oddziale onkologicznym. W rozmowach z mediami przyznawała, że był to wyjątkowo trudny okres, który mocno wpłynął na jej podejście do życia.

"Zetknęłam się z cierpieniem ludzi. Uświadomiłam sobie, że trzeba się cieszyć tym, że ma się zdrową rodzinę, bo naprawdę widziałam wiele tragedii" - wspominała.

Żona Zenona Martyniuka podkreślała również, że pielęgniarki powinny otrzymywać wyższe wynagrodzenia, a ze względu na obciążenie fizyczne i psychiczne mieć możliwość wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. Nie wykluczała przy tym, że kiedyś mogłaby wrócić do dawnego zawodu.

Kolejna osoba z rodziny Martyniuków w reality show

Telewizyjny debiut Danuty Martyniuk nastąpi niedługo po tym, jak udziału w podobnym formacie spróbował jej syn. Daniel Martyniuk pojawił się na planie programu "Nasi w mundurach", ale jego przygoda z produkcją zakończyła się już po pierwszym dniu zdjęć.

Tym razem uwaga widzów skupi się na jego matce. Jeśli doniesienia zostaną oficjalnie potwierdzone, będzie to jeden z pierwszych projektów, w których Danuta Martyniuk pojawi się samodzielnie, bez towarzystwa słynnego męża.

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