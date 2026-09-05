Tajemniczy projekt z Danutą Martyniuk. "Jest żądna przygody"

Przez lata pozostawała poza pierwszym planem, podczas gdy jej mąż koncertował z zespołem Akcent i cieszył się ogromną popularnością wśród fanów disco polo. Z czasem Danuta Martyniuk zaczęła jednak coraz częściej pojawiać się w mediach, udzielać wywiadów i opowiadać o swoim życiu.

Teraz ma zrobić kolejny krok i wystąpić w reality show. Jak informuje Plejada, zdjęcia do nowej edycji programu powinny rozpocząć się niebawem. Na razie nie podano jego tytułu ani nazwisk pozostałych uczestniczek.

Danuta Martyniuk wystąpi bez Zenka

Według osoby z otoczenia Danuty Martyniuk propozycja spodobała jej się przede wszystkim ze względu na przygodowy charakter programu. Udział w produkcji ma być dla niej okazją do sprawdzenia się w zupełnie nowej roli.

"Danusia będzie musiała się odnaleźć w jak dotąd nieznanych jej warunkach. W programie zobaczymy też inne popularne panie, ale ona sama jeszcze nie wie, kto będzie jej towarzyszył. Postanowiła wziąć udział w programie, bo jest żądna przygody i na dobre chce wyjść z cienia" - przekazał informator Plejady.

Ani Danuta Martyniuk, ani przedstawiciele stacji nie potwierdzili jeszcze tych doniesień. Nie wiadomo więc, z jakimi zadaniami zmierzą się uczestniczki i kiedy program trafi na antenę.

Zanim pojawiła się w show-biznesie, pracowała w szpitalu

Telewizyjne wyzwanie będzie dalekie od zawodowych doświadczeń Danuty Martyniuk. Zanim stała się osobą rozpoznawalną, pracowała jako pielęgniarka na oddziale onkologicznym. W rozmowach z mediami przyznawała, że był to wyjątkowo trudny okres, który mocno wpłynął na jej podejście do życia.

"Zetknęłam się z cierpieniem ludzi. Uświadomiłam sobie, że trzeba się cieszyć tym, że ma się zdrową rodzinę, bo naprawdę widziałam wiele tragedii" - wspominała.

Żona Zenona Martyniuka podkreślała również, że pielęgniarki powinny otrzymywać wyższe wynagrodzenia, a ze względu na obciążenie fizyczne i psychiczne mieć możliwość wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. Nie wykluczała przy tym, że kiedyś mogłaby wrócić do dawnego zawodu.

Kolejna osoba z rodziny Martyniuków w reality show

Telewizyjny debiut Danuty Martyniuk nastąpi niedługo po tym, jak udziału w podobnym formacie spróbował jej syn. Daniel Martyniuk pojawił się na planie programu "Nasi w mundurach", ale jego przygoda z produkcją zakończyła się już po pierwszym dniu zdjęć.

Tym razem uwaga widzów skupi się na jego matce. Jeśli doniesienia zostaną oficjalnie potwierdzone, będzie to jeden z pierwszych projektów, w których Danuta Martyniuk pojawi się samodzielnie, bez towarzystwa słynnego męża.