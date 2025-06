Sławomir pognał przez rzepak za Kajrą. "Kurka" zaskoczyła fanów!

"Dziękuję mojej Żonie za inspirację do utworu i poświęcenie na planie. Bieganie na takim obcasie i w takich butach to wyczyn. Cały zespół marzy, że kiedyś właśnie tak pojawisz się na koncercie" - podkreślił Sławomir.

"Mam to szczęście, że Magda jest piękna i chcę być z nią do końca życia! Modliłem się o dobrą żonę i sobie to wymodliłem, Kajra się nie modliła i ma co ma, czyli mnie" - podkreślał wielokrotnie Sławomir.