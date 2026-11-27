Skolim zyskał popularność nie tylko za sprawą muzyki. Jego pseudonim widnieje też na stacjach paliw, a także na sklepowych opakowaniach. W 16. edycji listy "Wprost" wykonawca "Wyglądasz idealnie" uplasował się tuż przed Mateuszem Staniszewskim i Piotrem Dąbkowskim, założycielami ElevenLabs. Taco Hemingway zajął 42. miejsce, a tuż za nim znalazł się Robert Makłowicz.

Od "Temperatury" do różowych stacji paliw

Rozpoznawalność przyniosły Skolimowi utwory "Temperatura" i "Wyglądasz idealnie", ale koncerty to nie wszystko, czym dziś się zajmuje. W Czeremsze otworzył pierwszą różową stację paliw, druga mieści się w Olecku. Prowadzi też własny sklep, gdzie sprzedaje między innymi ubrania i perfumy. W sklepach spożywczych natomiast leżą parówki i kabanosy sygnowane jego pseudonimem.

Kto jeszcze znalazł się w rankingu "Wprost"?

Skolim jest jedynym reprezentantem disco polo w zestawieniu, ale nie jedynym muzykiem. Wyżej, bo na 22. miejscu, znalazł się Dawid Podsiadło. W pierwszej dziesiątce jest natomiast Łatwogang, któremu szósta lokata przypadła po głośnej zbiórce na rzecz dzieci chorych na nowotwory. Na jedenastej pozycji uplasował się Książulo, popularny dzięki internetowym recenzjom jedzenia. Pierwsze miejsce podzielili między siebie prezydent Karol Nawrocki i premier Donald ‍‍‍Tusk.