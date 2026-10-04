Skolim zdobył się na osobiste wyznanie. "Gdybym nie miał dzieci..."

Przełomowym momentem w karierze Konrada Skolimowskiego była premiera "Wyglądasz idealnie". Piosenka przekroczyła w serwisie YouTube 200 mln wyświetleń, a kolejne utwory tylko umocniły jego pozycję na rynku disco i latino. Skolim wykorzystał popularność także poza sceną, rozwijając własne marki i kolejne przedsięwzięcia biznesowe.

Tempo jego pracy najlepiej pokazuje październikowy terminarz. Artysta ma w ciągu miesiąca zagrać 56 koncertów, nie licząc występu przygotowanego z okazji urodzin. Mimo tego w rozmowie z Agnieszką Hyży i Maciejem Rockiem nie mierzył swojego sukcesu liczbą występów ani stanem konta.

Skolim porównał swoje życie do czasów sprzed dekady

Wokalista przyznał, że wejście w dorosłość nie było dla niego łatwym momentem. Jako dwudziestolatek obserwował znajomych, którzy mieli już mieszkania i pieniądze, a następnie porównywał ich sytuację z własną. Z perspektywy nadchodzących 30. urodzin patrzy na tamte obawy zupełnie inaczej.

"Dzisiaj tak sobie myślę, że jest całkiem dobrze. Na dobrą sprawę nie wyobrażam sobie innej trzydziestki" - stwierdził.

Najważniejszym osiągnięciem minionych lat nie okazała się jednak kariera. Skolim wyraźnie wzruszył się, gdy zaczął mówić o Janie i Antonim.

"Mogę śmiało powiedzieć, że jestem szczęśliwy, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło w moim życiu do 30. roku życia. Przede wszystkim najważniejsze jest to, że mam dwóch synów" - powiedział.

Chłopcy nie pojawiają się na profilach społecznościowych muzyka. Skolim od początku oddziela ich życie od swojej działalności medialnej, ale od czasu do czasu wspomina o wspólnie spędzanych chwilach. W Polsacie opowiedział, że ze względu na późne powroty zazwyczaj odbiera synów ze szkoły. Ostatnio udało mu się jednak wstać wcześniej i samemu ich tam zaprowadzić.

"Rodzina daje mi największą siłę"

Skolim zaznaczył, że nawet największy majątek nie zastąpiłby mu relacji z najbliższymi.

"Nieważne, ile pieniędzy miałbym na koncie, jaki samochód bym miał, jakie spodnie bym sobie kupił. Gdybym nie miał dzieci, byłbym smutny, byłoby mi źle. Rodzina daje mi największą siłę" - mówił.

Duży wpływ na jego podejście do życia miały również babcia i prababcia. To właśnie przekazywane przez nie rodzinne historie miały nauczyć go odwagi oraz przywiązania do własnych korzeni.

Urodzinowy tydzień upłynie Skolimowi przede wszystkim na scenie. 8 października w Siemiatyczach wystąpi razem z zaproszonymi gośćmi, wśród których znaleźli się Cleo, Zenek Martyniuk, Prymaki, Zorka i Raider. 10 października zaśpiewa podczas jubileuszowej edycji Roztańczonego PGE Narodowego.