Skolim to niekwestionowany król polskiego latino, od kilku lat podbijający branżę muzyczną hitami takimi jak "Temperatura", "Wyglądasz idealnie" czy "Dziewczyno piękna" (w duecie z Cleo). Jego przeboje z łatwością stają się viralami w sieci, osiągając wielomilionowe wyświetlenia. Piosenkarz spełnia się również w roli jurora programu "Disco Star", emitowanego przez Polsat, w którym w przeszłości sam wystąpił jako uczestnik. Nie zapomniał też o swojej karierze aktorskiej, od której wszystko się zaczęło - wciąż możemy zobaczyć go w niektórych odcinkach "Barw Szczęścia".

Jakiś czas temu wokalista zaczął rozwijać także swoją działalność pozamuzyczną i został biznesmanem oraz inwestorem. Udało mu się otworzyć już m.in. własny pensjonat wypoczynkowy czy stację benzynową, o której rozpisują się media w całym kraju. Skolim dba o to, aby w Czeremsze na Podlasiu atrakcyjny był nie tylko różowy wystrój stacji, ale także konkurencyjne ceny paliw.

Skolim jest w trakcie zakupu kolejnych stacji benzynowych! Ma tylko "problemy z załatwianiem papierów"

Niedawna transmisja na żywo na TikToku stała się pretekstem dla Skolima do pochwalenia się planami na przyszłość. Okazuje się, że wokalista planuje poszerzyć paliwowe imperium. Choć na razie jest właścicielem tylko jednej stacji, w Czeremsze, to proces zakupu kolejnych miał dawno się rozpocząć. Autor hitu "Palermo" podkreśla jednak, że rozwijanie biznesu nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Stosy dokumentów blokują go bowiem przed dalszymi ruchami.

"Sześć stacji w tym momencie zakupuję. Tyle, ile jest papierów, żeby to uruchomić… Już dawno byłoby sześć czy siedem stacji, gdyby nie problemy z załatwianiem tych papierów" - mówił w transmisji na TikToku.

Menedżer Skolima pęka z dumy. Nazwał gwiazdora "paliwowym szejkiem"

Chęć biznesowego rozwoju Skolima jest ogromnym powodem do dumy dla jego meneżera, Wojciecha Wonera. Mężczyzna, w niedawnej rozmowie z Eską, potwierdził, że jego podopieczny dopiero się rozkręca i w najbliższej przyszłości stanie się prawdziwym "paliwowym szejkiem". Dodał, że miłośników artysty już niedługo czekają ekscytujące wieści.

"Tak, wkrótce kilka stacji Skolima pojawi się w Polsce. Jak widać, muzycznie Król Latino nie spoczywa na laurach, co rusz zaskakując olbrzymimi hitami, ale także biznesowo nasz paliwowy szejk rozwija się w niespotykanym jak na nasz kraj tempie. Bądźcie czujni, bo wkrótce będzie dużo nowych newsów, nie tylko w tym temacie" - wyjawił Wojciech Woner.

Kolejny produkt sygnowany nazwiskiem Skolima pojawił się na rynku. Ile trzeba za niego zapłacić?

W oczekiwaniu na pojawienie się kolejnych stacji paliw Skolima na mapie Polski, fani mogą zadowolić się kolejnym produktem sygnowanym nazwiskiem piosenkarza. Na rynku pojawiła się bowiem specjalna linia kosmetyków do samochodu. W zestawach, które można kupić od artysty, znajdują się płyny do lakieru, kokpitu, felg i szyb. Za całość Król Latino liczy sobie 120 złotych.

"Linia kosmetyków samochodowych stworzona z myślą o skuteczności, wygodzie i dopracowanym efekcie końcowym. Zaawansowane formuły zapewniają wysoką wydajność działania i realne rezultaty już od pierwszego użycia. Produkty zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie uprościć proces pielęgnacji" - czytamy w opisie produktów.

