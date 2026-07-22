Skolim to gwiazdor okrzyknięty polskim królem latino. Od kilku lat podbija rynek muzyczny tanecznymi hitami, takimi jak "Temperatura" czy "Wyglądasz idealnie". Jego przeboje z łatwością stają się viralami w sieci, osiągając wielomilionowe wyświetlenia. Gwiazdor jednocześnie spełnia się w roli aktora (gra jedną z ról w "Barwach Szczęścia") czy jurora programu "Disco Star" emitowanego przez Polsat (gdzie niegdyś sam próbował swoich sił jako uczestnik). Rozwija się także jako biznesman oraz inwestor - udało mu się m.in. otworzyć własną stację benzynową w Czeremsze na Podlasiu, o której rozpisują się media w całym kraju.

Skolim zamieścił ogłoszenie w sieci, a wśród internautów zawrzało. "Szukamy 12 dziewczyn do teledysku"

Tym razem Skolim znalazł się w centrum zainteresowania nie dzięki rekordowym wyświetleniom, nowemu singlowi czy kolejnemu sukcesowi biznesowemu. Internet rozgrzało ogłoszenie zamieszczone przez piosenkarza na jednej z facebookowych grup. Autor hitu "Dziewczyno piękna" postanowił, za pośrednictwem mediów społecznościowych, odnaleźć aktorki do swojego nowego teledysku. Poruszenie wywołały wymagania, o których poinformował wprost. Dla artysty nie liczy się bowiem staż na planie czy doświadczenie, a pewne elementy urody.

"Szukamy 12 dziewczyn do teledysku latino. Ładne, uśmiechnięte dziewczyny. Różne rodzaje urody - duży tyłek, szersze biodra. Kształty latino mile widziane. Jutro, zachodniopomorskie, 17-38 lat" - napisał Skolim, wywołując niemałą burzę wśród internautów.

W ogłoszeniu piosenkarz poinformował od razu o wynagrodzeniu. Skolim gwarantuje 900 złotych za dzień pracy na planie.

Na ogłoszenie Skolima odpowiedziało dziesiątki kobiet

Choć ogłoszenie Skolima wywołało mieszane reakcje, jednocześnie spotkało się ze sporym zainteresowaniem. Dziesiątki kobiet zgłosiło swoją kandydaturę, licząc na angaż w klipie. Nic dziwnego, w końcu wzięcie udziału w castingu wiązało się jedynie z zamieszczeniem zdjęć swojej twarzy oraz sylwetki w komentarzu pod facebookowym ogłoszeniem.