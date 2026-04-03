Skolim to niekwestionowany król polskiego latino, od kilku lat podbijający branżę muzyczną hitami takimi jak "Temperatura", "Wyglądasz idealnie" czy "Dziewczyno piękna" (w duecie z Cleo). Jego przeboje z łatwością stają się viralami w sieci, osiągając wielomilionowe wyświetlenia. Piosenkarz spełnia się również w roli jurora programu "Disco Star", emitowanego przez Polsat, w którym w przeszłości sam wystąpił jako uczestnik. Skolim nie zapomniał też o swojej karierze aktorskiej, od której wszystko się zaczęło - wciąż możemy zobaczyć go w niektórych odcinkach "Barw Szczęścia".

Jakiś czas temu wokalista zaczął rozwijać także swoją działalność pozamuzyczną i został biznesmanem oraz inwestorem. Udało mu się otworzyć już m.in. własny pensjonat wypoczynkowy czy stację benzynową, o której rozpisują się media w całym kraju. Skolim dba o to, aby w Czeremsze na Podlasiu atrakcyjny był nie tylko różowy wystrój stacji, ale także konkurencyjne ceny paliw.

Skolim próbuje swoich sił na rynku sportowym! To kolejna biznesowa inwestycja muzyka

Teraz do sieci trafiło ogłoszenie, z którego wynika, że Skolim zdecydował się wejść na kolejny rynek - sportowy. Piosenkarz zamierza bowiem wesprzeć finansowo jedno z wydarzeń piłkarskiej Ekstraklasy. Wieści przekazano za pośrednictwem platformy X, gdzie wywołały one spore poruszenie.

Komunikat przekazali przedstawiciele klubu Jagiellonia Białystok. Poinformowali oni, że sponsorem ich meczu z Lechem Poznań, który odbędzie się w sobotę, 4 kwietnia, o godz. 20:15 na stadionie Chorten Arena, został właśnie Skolim. Podkreślili jednocześnie, że artysta od dawna z powodzeniem łączy karierę muzyczną i medialną z działalnością biznesową i inwestycjami, budując niezwykle silną markę osobistą.

Kibice klubu Jagiellonia Białystok i fani Skolima prędko zareagowali na nowe wieści

Klub okazał Skolimowi wdzięczność, dziękując za zaangażowanie i wsparcie. W komunikacie zachęcił także fanów do zakupu biletów na mecz - zarówno stacjonarnie, jak i online. Odbiorcy zareagowali błyskawicznie.

"Dla mnie, zagracie teraz dla mnie, strzelacie idealnie", "Największy przedsiębiorca wśród muzyków i największy muzyk wśród przedsiębiorców", "Teeempeeraturaaaaa!", "Będzie koncert w przerwie?", "Zenek po golach, Skolim sponsorem, jeszcze Fagaty na cheerleaderce brakuje" - piszą zaaferowani kibice Jagielloni Białystok oraz fani Skolima.

