Skolim wystąpił u Karola Nawrockiego. Pokazał zdjęcie z prezydentem

Obecność Skolima była jednym z najmocniej komentowanych punktów programu dwudniowego wydarzenia "Przyszłość.pl" (29-30 sierpnia). Jak podkreślała w zapowiedzi Kancelaria Prezydenta, po raz pierwszy obiekt w Juracie został w ten sposób otwarty dla młodego pokolenia.

Do nadmorskiej rezydencji zaproszono uczestników w wieku 18-26 lat. Spośród ok. 2 tys. zgłoszeń wyłoniono ponad 800 osób w otwartym naborze.

Koncerty są dodatkiem do spotkań i dyskusji dotyczących przyszłości kraju. Uczestnicy spotykają się z prezydentem Karolem Nawrockim, ministrami, przedstawicielami nauki, mediów, sportu i biznesu.

Na liście zaproszonych gości są m.in. historyk prof. Andrzej Nowak, właściciel Wisły Kraków Jarosław Królewski, Jakub Dymek i Marcin Giełzak, autorzy podcastu "Dwie Lewe Ręce", publicysta Kacper Kita oraz szef kuchni piłkarskiej reprezentacji Polski Tomasz Leśniak.

Skolim pokazał zdjęcie z Karolem Nawrockim

Na muzycznej liście uczestników poza Skolimem znaleźli się także Kubańczyk, WonerS i Tomasz Lubert, gitarzysta oraz współtwórca największych przebojów zespołów Virgin, Video i Volver.

Po występie ekipa Skolima (gitarzysta Łukasz "Luxon" Jurga oraz Velson, czyli Patryk Jerzak vel Dobosiewicz) opublikowała zdjęcia i nagrania z Karolem Nawrockim z Juraty.

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"Panie Prezydencie. Dziękujemy" - czytamy w opisie.

Dodajmy, że Skolim w dalszym ciągu występuje w ortopedycznym bucie - to następstwo kontuzji nogi odniesionej po upadku ze sceny w Rewalu (13 sierpnia).