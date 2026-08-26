Skolim wystąpi u Karola Nawrockiego. "Chcę wsłuchać się w wasze potrzeby"

Skolim podczas tegorocznych wakacji pojawia się na scenach niemal codziennie. Pod koniec sierpnia do jego napiętego harmonogramu dojdzie jednak występ w dość nietypowym miejscu. Autor przeboju "Wyglądasz idealnie" zaśpiewa w prezydenckiej rezydencji na Mierzei Helskiej.

Koncert odbędzie się w ramach dwudniowego wydarzenia "Przyszłość.pl", zaplanowanego na 29 i 30 sierpnia. Jak podkreśla Kancelaria Prezydenta, po raz pierwszy obiekt w Juracie zostanie w ten sposób otwarty dla młodego pokolenia.

Skolim zagra w Rezydencji Prezydenta RP

Obecność Skolima jest jednym z najmocniej komentowanych punktów programu. Konrad Skolimowski należy obecnie do najpopularniejszych wykonawców muzyki tanecznej w Polsce. Jego utwory zbierają miliony odtworzeń, a w sezonie letnim wokalista potrafi grać po kilka koncertów dziennie.

"Król latino" nie będzie jedynym przedstawicielem muzyki popularnej. W Juracie wystąpi także Kubańczyk, a na scenie pojawią się również WonerS i Tomasz Lubert, gitarzysta oraz współtwórca największych przebojów zespołu Virgin.

Muzyczny program będzie jednak znacznie szerszy. Bracia Hyuk Lee i Hyo Lee wykonają kompozycje Fryderyka Chopina podczas plenerowego koncertu "Chopin nad Bałtykiem". Uczestnicy jednego wydarzenia usłyszą więc disco polo i latino, rap, pop-rock oraz muzykę klasyczną.

Karol Nawrocki zaprasza młodych do rozmowy

"Przyszłość.pl" nie jest festiwalem muzycznym. Koncerty stanowią dodatek do spotkań i dyskusji dotyczących przyszłości kraju. Uczestnicy będą mogli rozmawiać z Karolem Nawrockim, ministrami, przedstawicielami nauki, mediów, sportu i biznesu.

"Chcę wsłuchać się w wasze potrzeby, rozmawiać o sprawach, które są dla was ważne, spojrzeć na świat waszymi oczami" - zapowiada prezydent.

W harmonogramie znalazły się debaty "Kto jest potrzebny Polsce? Komu potrzebna jest Polska?" oraz "Możesz więcej!". Autorski wykład wygłosi Przemysław Babiarz. Na liście zaproszonych gości są także historyk prof. Andrzej Nowak, właściciel Wisły Kraków Jarosław Królewski oraz Jakub Dymek i Marcin Giełzak, autorzy podcastu "Dwie Lewe Ręce".

Szczegóły inicjatywy opublikowano na oficjalnej stronie Prezydenta RP. Rejestracja dla uczestników została już zakończona.

Matcha, samoobrona i bieg z parą prezydencką

Poza panelami i koncertami organizatorzy przygotowali strefę sportową. W planach są zajęcia na plaży i w wodzie, zawody oraz bieg z parą prezydencką.

Marta Nawrocka zaprosi uczestniczki na "rozmowy przy matchy" i zajęcia z samoobrony. Zaplanowano również warsztaty kulinarne prowadzone przez Tomasza Leśniaka, szefa kuchni piłkarskiej reprezentacji Polski.

Dwudniowe spotkanie zakończy niedzielna msza święta pod przewodnictwem ks. Jarosława Wąsowicza. Najgłośniej zrobiło się jednak o części koncertowej. Zestawienie Skolima, Kubańczyka i muzyki Chopina w prezydenckiej rezydencji zdecydowanie odbiega od typowego programu oficjalnego spotkania.