Skolim szykuje się do kolejnego rekordowego miesiąca! Zagra aż sześć koncertów jednego dnia

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Skolim, nazywany Królem Polskiego Latino, już wielokrotnie udowadniał, że nie ma sobie równych jeśli chodzi o liczbę koncertów na sezon. Choć lato powoli dobiega końca, a festiwale i plenerowe wydarzenia odchodzą w zapomnienie, gwiazdor wcale nie planuje zwalniać tempa. W mediach społecznościowych opublikował harmonogram występów na wrzesień, z którego wynika, że zamierza pojawić się na scenie aż 38 razy. Raz chce zagrać nawet sześć koncertów jednego dnia!

Skolim w granatowej czapce z daszkiem, niebieskich okularach i czarnej koszulce z różowym nadrukiem.
Skolim we wrześniu zagra aż 38 koncertówGrzegorz WajdaEast News

Skolim to podbijający rynek tanecznymi hitami wokalista, którego okrzyknięto Królem Polskiego Latino. Zasłynął przebojami "Wyglądasz idealnie", "Palermo" czy "Wejdę wyjdę", które z łatwością osiągają wielomilionowe wyświetlenia i stają się viralami w sieci. Obecnie gwiazdor słynie nie tylko ze swojej muzyki czy aktorskich przedsięwzięć, lecz także z działalności biznesowej - prowadzi m.in. stację benzynową w Czeremsze na Podlasiu, która oferuje niezwykle konkurencyjne ceny.

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O Królu Polskiego Latino już od pewnego czasu mówi się jako o rekordziście koncertowym naszego rodzimego rynku. Gwiazdor nieraz udowadniał, że potrafi wystąpić nawet kilka razy dziennie, w zupełnie innych miejscowościach oddalonych od siebie o setki kilometrów. Przemieszczanie się helikopterem opanował do perfekcji, a jego grafik z upływem kolejnych miesięcy coraz bardziej pęka w szwach, co potwierdził opublikowanym właśnie planem na wrzesień.

Skolim opublikował koncertową rozpiskę na wrzesień. Wystąpi aż 38 razy!

W mediach społecznościowych Skolima pojawił się harmonogram jego występów zaplanowanych na rozpoczynający się miesiąc. Choć wielu artystów wraz z końcem letniego sezonu festiwali i plenerów zamierza wypocząć i udać się na zasłużony urlop, autor hitu "Temperatura" ani myśli o wakacjach. Ogłosił, że właśnie rusza w napięta trasę, podczas której wystąpi w ramach koncertów na powietrzu, jak i tych klubowych, a także wydarzeń specjalnych czy eventów zamkniętych.

Skolim we wrześniu zagra aż 38 razy, w 15 różnych dniach koncertowych. Najbardziej spektakularnym dniem będzie sobota, 12 września. Wówczas wokalista ma zaplanowanych aż sześć występów: w Katowicach (Grill Skolim & JBB), Myślenicach, Siedlcach, Trzebnicy, Lesznie (klub Heaven) oraz w Białej Wsi (klub Diamond).

To nie jedyny tak napięty dzień gwiazdora w nadchodzącym miesiącu. W sobotę, 5 września, Skolimowski zamierza wystąpić aż w pięciu miejscowościach, a 26 września czekają go cztery koncerty.

Skolim rusza na podbój Wielkiej Brytanii. We wrześniu wystąpi nie tylko w polskich miastach

We wrześniowym harmonogramie Król Polskiego Latino uwzględnił nie tylko polskie koncerty, lecz także wyprawę za granicę. 18 września zaśpiewa swoje taneczne hity dla Polonii w Birmingham w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo pod koniec miesiąca, 28 września, pojawi się na evencie firmowym w Karpaczu, gdzie wstęp będą mieli tylko zaproszeni wcześniej goście.

"Widzimy się niedługo", "Do zobaczenia w Kielcach", "W Katowicach widzimy się obowiązkowo", "Skolim, kocham cię! Widzimy się w Sokółce", "Białystok czeka" - zapowiadają już w komentarzach fani gwiazdora, którzy wybierają się na wrześniowe wydarzenia.

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