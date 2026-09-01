Skolim to podbijający rynek tanecznymi hitami wokalista, którego okrzyknięto Królem Polskiego Latino. Zasłynął przebojami "Wyglądasz idealnie", "Palermo" czy "Wejdę wyjdę", które z łatwością osiągają wielomilionowe wyświetlenia i stają się viralami w sieci. Obecnie gwiazdor słynie nie tylko ze swojej muzyki czy aktorskich przedsięwzięć, lecz także z działalności biznesowej - prowadzi m.in. stację benzynową w Czeremsze na Podlasiu, która oferuje niezwykle konkurencyjne ceny.

O Królu Polskiego Latino już od pewnego czasu mówi się jako o rekordziście koncertowym naszego rodzimego rynku. Gwiazdor nieraz udowadniał, że potrafi wystąpić nawet kilka razy dziennie, w zupełnie innych miejscowościach oddalonych od siebie o setki kilometrów. Przemieszczanie się helikopterem opanował do perfekcji, a jego grafik z upływem kolejnych miesięcy coraz bardziej pęka w szwach, co potwierdził opublikowanym właśnie planem na wrzesień.

Skolim opublikował koncertową rozpiskę na wrzesień. Wystąpi aż 38 razy!

W mediach społecznościowych Skolima pojawił się harmonogram jego występów zaplanowanych na rozpoczynający się miesiąc. Choć wielu artystów wraz z końcem letniego sezonu festiwali i plenerów zamierza wypocząć i udać się na zasłużony urlop, autor hitu "Temperatura" ani myśli o wakacjach. Ogłosił, że właśnie rusza w napięta trasę, podczas której wystąpi w ramach koncertów na powietrzu, jak i tych klubowych, a także wydarzeń specjalnych czy eventów zamkniętych.

Skolim we wrześniu zagra aż 38 razy, w 15 różnych dniach koncertowych. Najbardziej spektakularnym dniem będzie sobota, 12 września. Wówczas wokalista ma zaplanowanych aż sześć występów: w Katowicach (Grill Skolim & JBB), Myślenicach, Siedlcach, Trzebnicy, Lesznie (klub Heaven) oraz w Białej Wsi (klub Diamond).

To nie jedyny tak napięty dzień gwiazdora w nadchodzącym miesiącu. W sobotę, 5 września, Skolimowski zamierza wystąpić aż w pięciu miejscowościach, a 26 września czekają go cztery koncerty.

Skolim rusza na podbój Wielkiej Brytanii. We wrześniu wystąpi nie tylko w polskich miastach

We wrześniowym harmonogramie Król Polskiego Latino uwzględnił nie tylko polskie koncerty, lecz także wyprawę za granicę. 18 września zaśpiewa swoje taneczne hity dla Polonii w Birmingham w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo pod koniec miesiąca, 28 września, pojawi się na evencie firmowym w Karpaczu, gdzie wstęp będą mieli tylko zaproszeni wcześniej goście.

"Widzimy się niedługo", "Do zobaczenia w Kielcach", "W Katowicach widzimy się obowiązkowo", "Skolim, kocham cię! Widzimy się w Sokółce", "Białystok czeka" - zapowiadają już w komentarzach fani gwiazdora, którzy wybierają się na wrześniowe wydarzenia.