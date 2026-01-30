Skolim szczerze o tym, jak funkcjonuje na co dzień. "Sam czasem jestem w szoku"

Alicja Rudnicka

Oprac.: Alicja Rudnicka

Jeszcze kilka godzin wcześniej rozgrzewał tłum w Siemiatyczach, a już rano pojawił się w studiu "halo tu polsat". Skolim od lat utrzymuje tempo, które dla wielu byłoby nie do wytrzymania. Ponad pięćset koncertów zagranych niemal bez przerwy, wierni fani, których rozpoznaje z imienia, i praca, którą sam nazywa spełnieniem marzeń - tak wygląda codzienność jednego z najpopularniejszych polskich muzyków młodego pokolenia.

Mężczyzna z jasnymi, średniej długości włosami, ubrany w czarną koszulkę z różowym nadrukiem SKOLIM oraz srebrny łańcuch, siedzi na tle szarej, pionowej ściany i żółtego elementu.
Skolim pojawił się w studiu "halo tu polsat"Galazka DariuszAKPA

Materiał zawiera linki partnerów reklamowych

Skolim przyjechał do studia "halo tu polsat" niemal wprost z koncertu, jak zawsze w charakterystycznym różowym, luksusowym aucie. "Sam czasem jestem w szoku, że gram 504. koncert z rzędu i wciąż jadę dalej. Jeszcze sześć godzin temu bawiło się ze mną dwa i pół tysiąca ludzi, a teraz jestem z wami" - mówił na antenie, nie kryjąc zachwytu własnym rytmem życia. Energia, autentyczność i bliskość z publicznością to przepis Skolima na sukces. Nie ogranicza się do występów na scenie - aktywnie prowadzi media społecznościowe, dzieli się fragmentami życia prywatnego, a tym samym buduje więź ze słuchaczami, której wielu artystów może mu pozazdrościć.

Zobacz również:

Skolim skomentował niebezpieczną sytuację, która miała miejsce podczas jego koncertu
Disco polo

Skolim przerwał milczenie po aferze, która miała miejsce na jego koncercie. "Sytuacja okrutna, skandaliczna"

Weronika Figiel
Weronika Figiel

Odpoczynek w trakcie tras koncertowych

Choć wolnych dni w roku jest niewiele, Skolim podkreśla, że nie traktuje tego jako poświęcenia. "To nie jest dla mnie praca. To spełnianie dziecięcych marzeń. Uwielbiam to, co robię" - wyznaje. Na krótkie chwile wytchnienia znajduje czas w basenie, jacuzzi, podczas spacerów czy przy dobrej książce i filmie. We wrześniu udało mu się wyrwać na Maltę, łącząc odpoczynek z trasą po USA i Kanadzie.

"Bardzo lubię też spędzać czas z rodziną, choćby na spacerze. Te małe chwile pozwalają mi złapać oddech" - dodaje.

Mimo intensywnej pracy Skolim stara się wracać do domu, który jest dla niego ważnym punktem odniesienia. "Dzisiaj wstałem o 6:55 w swoim domu w Czeremsze. Zjadłem hot-doga, wypiłem kawę i ruszyłem w drogę" - relacjonuje. Coraz bardziej docenia spanie we własnym łóżku, a hotele zaczęły go męczyć.

W codziennym życiu ważna jest dla niego też geografia tras koncertowych i ludzie, których spotyka. Wczoraj w Siemiatyczach mógłby wymienić z imienia lub pseudonimu fanów z pierwszych dwóch rzędów. "Znam ich. Mam z tymi ludźmi bardzo silną więź" - przyznaje.

Juror "Disco Star" z sercem dla uczestników

Naturalnym przedłużeniem jego scenicznego doświadczenia jest rola jurora w programie "Disco Star". Aż trzy czwarte uczestników kojarzy właśnie z tras koncertowych. Jednak nie ocenia ich jak surowy ekspert od emisji głosu. "Nie rozliczam z najmniejszych błędów. Dla mnie najważniejsze są emocje i pomysł na siebie" - tłumaczy.

Od młodych artystów oczekuje odwagi, autentyczności i prezentowania własnych utworów już na wczesnym etapie castingu. To emocje, a nie technika, decydują o tym, czy uczestnik zostaje zapamiętany.

Popularność oparta na autentyczności

Skolim od lat przyciąga różnorodną publiczność, łącząc w muzyce elementy popu, rapu i klubowych brzmień. Jego otwartość w mediach społecznościowych oraz bezpośredni kontakt z fanami sprawiają, że publiczność czuje się częścią jego świata. W realiach disco polo, gdzie tempo życia artysty bywa ekstremalne, takie podejście okazuje się kluczowe.

Andrzej Piaseczny w "The Voice Senior": Nie potrafię nauczyć się pisaćmateriały prasowe

Materiał zawierał linki partnerów reklamowych

Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze