Skolim świętuje z tysiącami fanów. Miasto przygotowało niespodziankę

Konrad Skolimowski 9 października skończy 30 lat. Świętowanie rozpocznie jednak dzień wcześniej w amfiteatrze przy ul. Grodzieńskiej w Siemiatyczach. Urodzinowa impreza ruszy w czwartek o godz. 15 i potrwa do późnego wieczora.

Na pierwszą część dnia zaplanowano rodzinny festyn. Wokół amfiteatru pojawią się dmuchańce, fotobudka, duże maskotki i stanowisko oferujące wirtualne loty paralotnią. Organizatorzy przygotują również stoiska gastronomiczne, regionalne produkty oraz specjalną strefę poświęconą Skolimowi.

Skolim zaprosił Cleo i Zenka Martyniuka

Koncerty rozpoczną się o godz. 18. W Siemiatyczach wystąpią Cleo, Zenek Martyniuk, Prymaki, Zorka, Crack House, Raider, Dance 2 Disco oraz Jo Art Show. Wieczór zakończy występ jubilata, który zaprezentuje swoje największe przeboje.

Cleo i Zenek Martyniuk nie znaleźli się w programie przypadkowo. Oboje mają na koncie nagrania ze Skolimem. Z Cleo wokalista wypuścił piosenkę "Lubimy", natomiast lider Akcentu wystąpił w utworze "LOVE".

Sam Skolim zapowiedział, że za swój urodzinowy koncert nie otrzyma wynagrodzenia. Wydarzenie traktuje przede wszystkim jako okazję do spotkania z publicznością, która w ostatnich latach zapewniła mu pozycję jednego z najpopularniejszych wykonawców muzyki tanecznej w Polsce.

Miasto przygotowało dla Skolima różową drogę

Urodzinowa oprawa będzie nawiązywać do stylu wokalisty. Skolim często pojawia się w różowych ubraniach i korzysta z samochodów w tym kolorze, dlatego Siemiatycze postanowiły powitać go w podobny sposób.

Burmistrz Piotr Siniakowicz pokazał w mediach społecznościowych pomalowany na różowo fragment drogi. Jak zapowiedział, jubilat przyjedzie na imprezę limuzyną w tym samym kolorze.

"Król Latino przyjedzie różową limuzyną, więc w Siemiatyczach przygotowaliśmy mu odpowiednie powitanie. Tak. Droga też jest różowa" - przekazał.

Kolor przewodni ma pojawić się również na widowni. Uczestnicy zostali zachęceni do wyboru różowych ubrań i dodatków. "Będzie grubo. I bardzo różowo" - podsumował burmistrz.

Bilety na urodziny Skolima. Ile kosztują?

Wstęp na imprezę jest płatny. Zwykły bilet kosztuje 50 zł, natomiast kolekcjonerska wejściówka została wyceniona na 70 zł. Dzieci do 120 cm wzrostu mogą uczestniczyć w wydarzeniu bezpłatnie.

Bilet można również otrzymać w ramach zakupów w internetowym sklepie Skolima. Artysta przygotował ofertę dla klientów, którzy wydadzą co najmniej 200 zł na jego produkty. Do wyboru są m.in. ubrania, gadżety, perfumy i inne kosmetyki sygnowane pseudonimem wokalisty.

Miasteczko urodzinowe rozpocznie działalność o godz. 15, a muzyczna część imprezy trzy godziny później.