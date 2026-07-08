Skolim spotkał się z synem prezydenta. "Nie robię ryzykownych rzeczy"

Na początku lipca działalność rozpoczął kanał "Pasmo", autorski projekt Daniela Nawrockiego. Twórca zapowiada, że platforma będzie łączyć publicystykę z rozrywką, a poszczególni prowadzący otrzymają własne formaty poświęcone różnym tematom. Wśród współpracowników znaleźli się m.in. Anna Popek, Klaudia Grubba, Krzysztof Feusette, Artur Ceyrowski, Samuel Pereira oraz internetowy twórca Klepsydra.

Sam Daniel Nawrocki ma prowadzić rozmowy z osobami ze świata show-biznesu oraz format związany z grami. Pierwszym szeroko zapowiadanym wywiadem okazała się rozmowa ze Skolimem. Jeszcze przed premierą nagrania wspólne zdjęcia ze studia wywołały duże zainteresowanie odbiorców.

Pod zapowiedziami pojawiły się liczne komentarze internautów. Wiele osób pisało: "Zapowiada się kolejna ciekawa rozmowa", "Super duet", "Czekamy" czy "To będzie interesujące!", sugerując, że odcinek z jednym z najpopularniejszych wykonawców muzyki tanecznej może przyciągnąć szeroką publiczność.

Skolim zapowiada swój nowy produkt

Podczas rozmowy artysta potwierdził pojawiające się od pewnego czasu informacje dotyczące rozszerzenia swojej oferty produktowej. Wkrótce do sprzedaży mają trafić lody sygnowane jego wizerunkiem.

"Było tak dużo pytań o te skolimowe lody... Połączę typową śmietankę z owocową polewą. Myślę, że to trafi w gusta najmłodszych i tych starszych" - zapowiedział.

To kolejny etap rozwijania marki osobistej wokalisty. W ostatnich latach Konrad "Skolim" Skolimowski stopniowo poszerzał swoją działalność poza scenę muzyczną. Początkowo oferował fanom odzież, kalendarze oraz kosmetyki. Później w sprzedaży pojawiły się również perfumy i wino sygnowane jego nazwiskiem. Równolegle zainwestował m.in. w stację paliw i pensjonat nad Bałtykiem, a także został ambasadorem produktów jednego z polskich producentów wędlin.

"Chcę wspierać polskie firmy"

Jednym z tematów rozmowy była także współpraca z rodzimymi przedsiębiorstwami. Skolim podkreślił, że od początku zależało mu na promowaniu polskich marek.

"Zawsze byłem zwolennikiem tego, żeby wspierać to, co nasze, czyli polskie firmy i polskich przedsiębiorców. Odwiedzam sklepy, robię zdjęcia. Nie tylko promuję polskie produkty, ale wspieram też przedsiębiorców, pracowników i klientów, żeby wybierali swoje sklepy osiedlowe albo ulubione sieci handlowe, ale polskie" - powiedział.

Ojciec pomaga prowadzić wszystkie przedsięwzięcia

Choć wokół działalności Skolima powstało już wiele projektów, sam artysta przekonuje, że nie zarządza nimi samodzielnie. Wyjaśnił, że kluczową rolę odgrywa jego ojciec, Sylwester Skolimowski, który reprezentuje go w wielu sprawach i odciąża go od części obowiązków.

"Tato bardzo mnie wyręcza i reprezentuje mnie w wielu rzeczach. Stanowimy zgodność i jedność, a jeśli się spieramy, to robimy to we własnym gronie" - zdradził.

Jak dodał, wokół jego działalności pracuje dziś znacznie więcej osób.

"Rodzina, bliscy, teraz mamy też fajnych ludzi. Trochę tę gospodarkę pcham do przodu, trochę ludzi walczy o mnie też. Nie jest to 500 osób, ale kilkadziesiąt osób gdzieś dba o mnie. Są też podwykonawcy" - ocenił.

"Nie jestem biznesmenem"

Mimo rozbudowanego portfolio inwestycji wokalista nie utożsamia się z rolą przedsiębiorcy.

"Na dobrą sprawę nie jestem biznesmanem. Raczej lokuję środki, a jeśli przy okazji może to przynosić zysk, to jest to fajna rzecz. Nie robię ryzykownych rzeczy" - podsumował.

Artysta rozwija kolejne przedsięwzięcia, jednocześnie pozostając aktywnym koncertowo. Według danych branżowych należy dziś do grona najczęściej występujących wykonawców muzyki tanecznej w Polsce.

Skolim o krytyce. Wspomniał o botach i konkurencji

W rozmowie nie zabrakło również pytania o ogromną liczbę negatywnych komentarzy pojawiających się pod materiałami z jego udziałem. Skolim przyznał, że stara się nie oceniać osób, które go krytykują, ale zwrócił uwagę na zjawiska obecne we współczesnym internecie.

"Od kiedy zdałem sobie sprawę, że istnieją pewnego rodzaju manipulacje i nieuczciwe konkurencje... Każdą sytuację można pokazać jako ciekawą albo w agresywny sposób. Działa konkurencja, działają wytwórnie. Kiedyś przeczytałem, że w internecie funkcjonuje ruch botów. Spotykają się z tym politycy, muzycy i aktorzy" - stwierdził.

Według artysty mechanizm internetowej krytyki często działa lawinowo.

"Jak zobaczysz dwa czy trzy negatywne komentarze, to wpływa na podświadomość. Wystarczy, że ktoś rozpocznie, a później inni zaczynają do niego dołączać" - ocenił.

Na zakończenie przyznał, że nie poświęca temu zbyt wiele uwagi.

"Nigdy nie zastanawiałem się nad tym dłużej. Staram się tym nie przejmować. Wolę zrzucać to na armie botów i pracowników sąsiednich wytwórni niż wierzyć, że człowiek naprawdę chce napisać coś takiego".



