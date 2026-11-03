Tym razem Skolim postanowił zadbać o garderobę swoich fanów przed nadejściem mrozów i zaprezentował ocieplaną kurtkę zimową. Utrzymany w wyrazistych barwach model z logo palmy i hasłem nawiązującym do hitu "Temperatura" wzbudził spore zainteresowanie. Wszystko za sprawą cennika zaprezentowanego w sklepie internetowym oraz na profilach gwiazdora. Za odzież wierzchnią z kolekcji artysty trzeba zapłacić niemało. W cenie promocyjnej jest to 569,00 zł, a w cenie regularnej 729,00 zł.

Mimo że upust sięga 160 zł, dla wielu osób wydatek zbliżający się do 600 zł za element garderoby sygnowany nazwiskiem artysty okazał się zaskoczeniem. W podobnym przedziale cenowym klienci mogą wybierać spośród ubrań renomowanych producentów tego typu odzieży.

Charakterystyczny krój i nawiązania do przeboju

Propozycja przygotowana na mroźne dni wyróżnia się kontrastową kolorystyką. Białą bazę połączono ze wstawkami w odcieniach czerni oraz jaskrawego różu. Na piersi umieszczono motyw palmy, natomiast na plecach znalazło się hasło nawiązujące do muzycznego repertuaru wokalisty.

W materiałach reklamowych producent przekonuje, że ocieplany model łączy lekkość i wygodę, zapewniając ochronę przed zimnem. Zgodnie z opisem ma sprawdzić się zarówno na miejskich chodnikach, jak i podczas wyjazdów w góry.

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Kolejne gałęzie handlowego imperium Skolima

Muzyka i występy sceniczne to zaledwie wycinek aktywności Konrada Skolimowskiego. Artysta od dawna monetyzuje swoją rozpoznawalność na wielu rynkach - inwestuje we własne stacje paliw, wprowadza do sprzedaży perfumy, a także firmuje artykuły spożywcze.

W asortymencie jego oficjalnego sklepu internetowego obok tradycyjnych płyt i plakatów fani znajdą m.in. walizki, pościel, ręczniki, klapki, a teraz również ubrania na zimę.