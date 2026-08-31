Skolim przemówił u prezydenta. "Niech ten człowiek idzie jak najdalej"

W dniach 29-30 sierpnia w Juracie odbyła się pierwsza edycja "Przyszłość.pl". W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy prezydenta wzięło udział niemal 800 osób w wieku od 18 do 26 lat.

W programie znalazły się debaty, wykłady, zajęcia sportowe i rozmowa młodzieży z Karolem Nawrockim. Nie zabrakło również koncertów. Na scenie pojawili się m.in. Kubańczyk, WonerS oraz Skolim.

Konrad Skolimowski rozpoczął muzyczną część "Przyszłość.pl". Wokalista wykonał swoje największe przeboje, w tym "Wyglądasz idealnie". Zgromadzeni przed sceną uczestnicy pomagali mu w śpiewaniu refrenów.

Po koncercie Skolim zwrócił się do młodzieży. Najpierw opowiedział o znaczeniu muzyki w swoim życiu.

"Cieszę się, że jestem z wami. Całe serce temu oddaję. Uwielbiam. To jest moja największa pasja" - mówił.

Następnie przekonywał, że młodzi Polacy nie powinni pozwolić innym podważać ich wartości i możliwości.

"Niech nigdy nikt z was sobie nie da wybić z głowy tego, że jesteście niezwykłymi, cudownymi ludźmi, że niezwykły potencjał w nas drzemie" - apelował Skolim.

"Wspierajmy się, dopingujmy się"

W dalszej części przemowy artysta zachęcał uczestników do wspierania osób rozwijających własne zainteresowania. Jak zaznaczył, rodzaj pasji nie ma znaczenia.

"Nawet jeśli ktoś ma pasję, szydełkowanie czy kręcenie filmów. Poklepujcie go po ramionach, niech ten człowiek idzie jak najdalej" - powiedział.

Skolim poruszył także temat wyjazdów młodych ludzi z kraju. Jego zdaniem talenty powinny otrzymywać wsparcie w Polsce już na etapie szkoły podstawowej i liceum.

"Nie dopuśćmy do takiej sytuacji, że wyjedzie za granicę. A potem się zastanawiam, gdzie są nasze polskie patenty, talenty i cudowni ludzie" - kontynuował.

Przemowę zakończył patriotycznym akcentem.

"My jesteśmy narodem, który pamięta największe zwycięstwa. Dużo osób wspomina to "od morza do morza", ale to wszystko w naszych sercach jest" - stwierdził.

Skolim spotkał się z Karolem Nawrockim

Po występie doszło do spotkania wokalisty z prezydentem. W mediach społecznościowych pojawiły się ich wspólne zdjęcia. Menedżer Skolima Wojciech Woner przekazał, że rozmowa z głową państwa była dla ekipy artysty ważnym momentem.

"Obecność prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nadała temu wydarzeniu szczególny charakter. Cieszymy się, że energia, muzyka i atmosfera koncertu Skolima zostały tak ciepło przyjęte przez pana prezydenta" - powiedział "Faktowi".

Dodał, że spotkanie było dla muzyka "ogromnym zaszczytem" i na długo pozostanie w pamięci jego zespołu.

Kancelaria Prezydenta opublikowała zdjęcia z koncertu na swojej oficjalnej stronie. Nie przekazano jednak wypowiedzi Karola Nawrockiego odnoszącej się bezpośrednio do przemowy Skolima.

Karol Nawrocki odpowiadał na pytania młodych

Głównym punktem pierwszego dnia "Przyszłość.pl" była sesja pytań i odpowiedzi z prezydentem. Rozmowy dotyczyły m.in. polityki międzynarodowej, sztucznej inteligencji oraz wpływu mediów społecznościowych na młodzież.

"Nie ma przyszłości Rzeczypospolitej bez was, bez młodzieży, bez tych, którzy w kolejnych dekadach będą brali odpowiedzialność za to, jak rozwija się Polska" - mówił Nawrocki.



