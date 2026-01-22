Skolim promuje kolejny biznes! "Najniższe ceny nad całym polskim morzem"

Skolim w wywiadach wielokrotnie zaznaczał, że ma zamiar rozwijać się nie tylko jako muzyk. Liczne koncerty i milionowe wyświetlenia utworów sprawiły, że gwiazdor disco latino postanowił poszerzyć swoją działalność najpierw o stację benzynową, a teraz o pensjonat nad morzem.

Jak Skolim promuje nowy biznes?

Na oficjalnych profilach Skolima w mediach społecznościowych pojawiły się filmiki, w których zaprasza fanów do swojej tzw. Skolimowej Villi Draco w Międzyzdrojach. Muzykowi w nagraniu towarzyszyła jego babcia!

Rozwiń

Gwiazdor nie kryje swojego entuzjazmu, podkreślając, że jest to obiekt idealny na każdą porę roku zarówno na dłuższy, jak i krótszy pobyt. Pensjonat ma przejść remont, choć na ten moment, jak zapewnia sam artysta, oferuje on "najniższe ceny nad całym polskim morzem". Dodatkowo goście, którzy zdecydują się teraz na rezerwację, w pokojach znajdą "piękny Skolimowy prezent".

„The Voice Senior”: Takiej sytuacji jeszcze w TVP nie było! TVP