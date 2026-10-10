Skolim to piosenkarz, który zaskarbił sobie sympatię słuchaczy tanecznymi rytmami. Kilka lat temu podbił rynek utworem "Wyglądasz idealnie", a po nim z łatwością lansował kolejne hity, takie jak "Temperatura", "Wejdę Wyjdę", "Daj mi jedno słowo" czy "Dziewczyno piękna" nagranym w duecie z Cleo. Jego piosenki regularnie osiągają wielomilionowe wyświetlenia i stają się viralami w sieci. Nic więc dziwnego, że muzyk dorobił się tytułu "Króla Polskiego Latino". Spełnia się jednak nie tylko w roli piosenkarza - został jurorem "Disco Star", w którym niegdyś sam próbował swoich sił jako uczestnik, a od kilku lat gra również jedną z ról w serialu "Barwy Szczęścia".

Od dłuższego czasu głośno jest także o biznesowych sukcesach wokalisty. Skolim już nie raz udowodnił, że ma głowę do interesów - regularnie sprzedaje różne gadżety sygnowane swoim pseudonimem, a nawet artykuły spożywcze, takie jak parówki czy lody. Otworzył również własny pensjonat wypoczynkowy, a najsłynniejszą inwestycją artysty stała się stacja benzynowa w Czeremsze na Podlasiu, o której różowym wystroju i konkurencyjnych cenach od wielu miesięcy rozpisują się media w całej Polsce. Okazuje się, że gwiazdor planuje powtórzyć sukces.

Skolim otworzył kolejną stację benzynową. "Dziękuję, że wspieracie to, co nasze, polskie"

W mediach społecznościowych Króla Polskiego Latino pojawiło się ogłoszenie, dotyczące otwarcia nowej stacji benzynowej. Z wpisu wokalisty wynika, że nowe miejsce znajduje się w Olecku i na razie przechodzi jedynie fazę testową. Mimo to już przyciąga wzrok przejezdnych - Skolim ponownie postawił na wszechobecny róż, a budynek i zadaszenie nad dystrybutorami zdobią logotypy z jego pseudonimem.

Gwiazdor nie ukrywa, że jest dumny z kolejnego osiągnięcia. Na swoim Instagramie podziękował odbiorcom za to, że wiernie kibicują jego biznesom. "Dziękuję, że wspieracie to, co nasze, polskie. Stacja Olecko SKOLIM już testowo działa" - czytamy.

Fani gratulują Skolimowi i apelują o kolejne stacje w różnych zakątkach Polski

Fani piosenkarza zalali post falą komentarzy, w których nie szczędzili Skolimowi ciepłych słów. Niezwykle entuzjastycznie podeszli do jego kolejnego biznesowego osiągnięcia i domagają się, aby otworzył jeszcze więcej punktów, w różnych zakątkach kraju.

"Przepiękna stacja!", "Cudownie, życzę dalszych sukcesów", "Czekam na stacje bliżej Świętokrzyskiego", "Oby jak najwięcej takich sukcesów, trzymam kciuki", "Czekam na Podkarpaciu", "W Ełku zrób", "Oby coś na Śląsku było", "A kiedy Białystok?", "Chcemy w Lublinie!", "Zatankowane do pełna", "Twoje stacje są najlepsze", "Najlepsza stacja i najlepsze ceny" - czytamy na Instagramie.