Skolim oferuje fanom prywatne filmy. Nie zgodzi się na jedną rzecz

Skolim przypomniał o swojej ofercie za pośrednictwem Instagrama, gdzie zaprezentował fragment jednego z przygotowanych nagrań. Wokalista od dłuższego czasu sprzedaje krótkie filmy z dedykacją dla wskazanej osoby.

Podczas składania zamówienia należy podać, dla kogo ma zostać nagrana wiadomość oraz z jakiej okazji. Może chodzić m.in. o urodziny, imieniny czy rocznicę.

Ile kosztują życzenia od Skolima?

Za film nagrany przez "Króla Latino" trzeba zapłacić 299 zł. Cena poszła w górę, ponieważ jeszcze w 2025 roku usługa kosztowała 249 zł.

W opisie oferty wspomniano, że kupujący może poprosić o wykorzystanie wybranego utworu w tle.

"Filmik z pozdrowieniami lub życzeniami okolicznościowymi od Króla Latino. W informacjach proszę podać, dla kogo i z jakiej okazji. Możliwa prośba o włączenie wybranej piosenki w tle, ale bez śpiewania" - informowano w sklepie artysty.

Własne życzenia oferuje również Luxon, gitarzysta występujący ze Skolimem. Za nagranie z jego udziałem trzeba zapłacić 149 zł.

Filip i Bianka Chajzerowie również sprzedają nagrania

O podobnej usłudze zrobiło się ostatnio głośno za sprawą Filipa i Bianki Chajzerów. Para przygotowuje spersonalizowane filmy za pośrednictwem platformy "Niech żyje nam".

Standardowe nagranie kosztuje obecnie 300 zł, natomiast za wersję ekspresową, realizowaną w ciągu doby, trzeba zapłacić 600 zł. Cennik zmieniał się już kilkukrotnie. Na początku było to odpowiednio 150 i 300 zł, później 250 i 500 zł.

Cena wiadomości od Skolima jest więc niemal identyczna jak podstawowa stawka Chajzerów. Wokalista wprowadził jednak spersonalizowane nagrania do swojej oferty znacznie wcześniej.